Die besten Memes zu Victorias vermeintlichen Hochzeitstanz. Bild: instagram/watson

Und nun zu den WIRKLICH wichtigen News: Die besten Memes zu Victoria Beckhams Peino-Dance

Inzwischen haben es wohl auch diejenigen mitbekommen, die eigentlich gar nichts darüber wissen wollten: Der Haussegen bei der Familie Beckham hängt gewaltig schief.

Die schmutzigen Details zum Beckham-Drama gibt es hier:

Besonders juicy dramatisch ist die folgende Aussage von Brooklyn Beckham, die einen peinlichen Moment an seiner eigenen Hochzeit beschreibt:

«Auf der Bühne, wo ich eigentlich mit meiner Frau tanzen sollte, wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte vor allen Leuten sehr unangemessen mit mir. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt.» Brooklyn Beckham über Mutti Victoria

Fairerweise muss man sagen: Gesehen hat Victorias Tanz niemand, es gibt also keinerlei Beweise dafür, dass das ehemalige Spice Girl ihren Sohn vollgecringt haben soll.

In den Köpfen der lustigen Internet-Community passiert trotzdem gerade Wundervolles. Hier kommen die kreativsten Ergüsse in Form von KI-Fotos und Memes:

So wird das ausgesehen haben.

Doch, das können wir uns leibhaftig vorstellen!

Oh, das ist aber hübsch!

So fühlen wir uns alle heute:

Wenn du merkst, dass die Woche schon halb vorbei ist und der Freitag vor der Tür steht

Welch wundervoller Anlass für ein paar Memes:

Du stiehlst mir an meiner Hochzeit besser nicht die Show

Victoria Beckham derweil:​

Natürlich könnte es auch so ausgesehen haben:

Sogar Britney wird in die Familienfehde hineingezogen:

Auch das wäre natürlich eine nette Vorstellung:

Noch mehr Bilder aus dem imaginären Party-Album? Aber gerne:

Die Braut hatte wohl nicht die «Time of her life». Schade.

Und nun zu den wahren Beweggründen:

Die Kurzfassung: Victoria war angeschwippst. Passiert jeden mal.

Immerhin: Die Welt hat etwas (anderes) zu schauen (als Donald Trump):

Keine Sorge, wir bleiben für euch dran!

Ich: Die Beckhams interessieren mich einen Scheiss

Auch ich, wie ich gerade Broocklyns Statement lese



(sim)

