Und nun zu den WIRKLICH wichtigen News: Die besten Memes zu Victoria Beckhams Peino-Dance
Inzwischen haben es wohl auch diejenigen mitbekommen, die eigentlich gar nichts darüber wissen wollten: Der Haussegen bei der Familie Beckham hängt gewaltig schief.
Die schmutzigen Details zum Beckham-Drama gibt es hier:
Besonders
juicy dramatisch ist die folgende Aussage von Brooklyn Beckham, die einen peinlichen Moment an seiner eigenen Hochzeit beschreibt:
Fairerweise muss man sagen: Gesehen hat Victorias Tanz niemand, es gibt also keinerlei Beweise dafür, dass das ehemalige Spice Girl ihren Sohn vollgecringt haben soll.
In den Köpfen der lustigen Internet-Community passiert trotzdem gerade Wundervolles. Hier kommen die kreativsten Ergüsse in Form von KI-Fotos und Memes:
So wird das ausgesehen haben.
Doch, das können wir uns leibhaftig vorstellen!
Oh, das ist aber hübsch!
So fühlen wir uns alle heute:
Wenn du merkst, dass die Woche schon halb vorbei ist und der Freitag vor der Tür steht
Welch wundervoller Anlass für ein paar Memes:
Du stiehlst mir an meiner Hochzeit besser nicht die Show
Victoria Beckham derweil:
Natürlich könnte es auch so ausgesehen haben:
Sogar Britney wird in die Familienfehde hineingezogen:
Auch das wäre natürlich eine nette Vorstellung:
Victoria at Brooklyn’s wedding pic.twitter.com/Dcu1n50L8a— WaheyStar Royco (@BuckinghamAlice) January 19, 2026
Noch mehr Bilder aus dem imaginären Party-Album? Aber gerne:
#VictoriaBeckham #BeckhamFamilyFeud #beckhamwedding #Beckhams pic.twitter.com/VCyiIWT51l— rickdick (@rickdick__) January 22, 2026
Die Braut hatte wohl nicht die «Time of her life». Schade.
Und nun zu den wahren Beweggründen:
Die Kurzfassung: Victoria war angeschwippst. Passiert jeden mal.
Immerhin: Die Welt hat etwas (anderes) zu schauen (als Donald Trump):
Keine Sorge, wir bleiben für euch dran!
Ich: Die Beckhams interessieren mich einen Scheiss
Auch ich, wie ich gerade Broocklyns Statement lese
(sim)