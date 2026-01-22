wechselnd bewölkt-4°
Viktoria Beckham und Sohn Brooklyn: Die lustigsten Memes zur Hochzeit

Victoria Beckhams Tanz an Brooklyns Hochzeit: die besten Memes
Die besten Memes zu Victorias vermeintlichen Hochzeitstanz.Bild: instagram/watson
People-News

Und nun zu den WIRKLICH wichtigen News: Die besten Memes zu Victoria Beckhams Peino-Dance

22.01.2026, 11:3722.01.2026, 11:41

Inzwischen haben es wohl auch diejenigen mitbekommen, die eigentlich gar nichts darüber wissen wollten: Der Haussegen bei der Familie Beckham hängt gewaltig schief.

Die schmutzigen Details zum Beckham-Drama gibt es hier:

«Will mich nicht versöhnen»: Darum hat Brooklyn Beckham keinen Kontakt zu seiner Familie

Besonders juicy dramatisch ist die folgende Aussage von Brooklyn Beckham, die einen peinlichen Moment an seiner eigenen Hochzeit beschreibt:

«Auf der Bühne, wo ich eigentlich mit meiner Frau tanzen sollte, wartete meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte vor allen Leuten sehr unangemessen mit mir. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so unwohl und gedemütigt gefühlt.»
Brooklyn Beckham über Mutti Victoria

Fairerweise muss man sagen: Gesehen hat Victorias Tanz niemand, es gibt also keinerlei Beweise dafür, dass das ehemalige Spice Girl ihren Sohn vollgecringt haben soll.

In den Köpfen der lustigen Internet-Community passiert trotzdem gerade Wundervolles. Hier kommen die kreativsten Ergüsse in Form von KI-Fotos und Memes:

So wird das ausgesehen haben.

Victoria Beckham tanzt auf Brooklyns Hochzeit
Bild: instagram

Doch, das können wir uns leibhaftig vorstellen!

Victoria Beckham tanzt auf Brooklyns Hochzeit
Bild: instagram
Victoria Beckham tanzt auf Brooklyns Hochzeit
Bild: instagram
Victoria Beckham tanzt auf Brooklyns Hochzeit
Bild: instagram

Oh, das ist aber hübsch!

Lustige Memes und KI Bilder zur tanzenden Victoria Beckham
Bild: x

So fühlen wir uns alle heute:

Lustige Bilder von tanzender Vicotria Beckham
Bild: instagtam

Wenn du merkst, dass die Woche schon halb vorbei ist und der Freitag vor der Tür steht

Welch wundervoller Anlass für ein paar Memes:

Beckham Tanz-Meme
Bild: reddit

Du stiehlst mir an meiner Hochzeit besser nicht die Show
Victoria Beckham derweil:​

Natürlich könnte es auch so ausgesehen haben:

Beckham Memes
Bild: instagram

Sogar Britney wird in die Familienfehde hineingezogen:

Victoria Beckham at Brooklyn’s wedding first dance.
byu/The-Sunflower-Bear indiscussingbritney

Auch das wäre natürlich eine nette Vorstellung:

Noch mehr Bilder aus dem imaginären Party-Album? Aber gerne:

bilder von tanzender Victoria Beckham
Bild: x
bilder von tanzender Victoria Beckham
Bild: x
bilder von tanzender Victoria Beckham
Bild: x

Die Braut hatte wohl nicht die «Time of her life». Schade.

Familienstreit bei den Beckhams: Sohn Brooklyn bricht sein Schweigen

Und nun zu den wahren Beweggründen:

Meme zur tanzenden Victoria Beckham
Bild: instagram

Die Kurzfassung: Victoria war angeschwippst. Passiert jeden mal.

Immerhin: Die Welt hat etwas (anderes) zu schauen (als Donald Trump):

Memes zum Beckham Drama
Bild: x

Keine Sorge, wir bleiben für euch dran!

Lustige Memes zum Beckham Drama
Bild: x

Ich: Die Beckhams interessieren mich einen Scheiss
Auch ich, wie ich gerade Broocklyns Statement lese

(sim)

Themen
