Quiz
Sport

Start zur Champions League: Zähle die 36 Teilnehmer 2025/26 im Quiz auf

Sport Bilder des Tages Virgil Van Dijk (Liverpool), mit Pokal,Cup,Tropaee, Jubel,Freude,Begeisterung, Aktion. Siegerehrung, Fussball Champions League Finale 2019 / Tottenham Hotspur-Liverpool FC 0-2, ...
Stemmen am Ende Virgil van Dijk und seine Kollegen den Pokal in die Höhe?Bild: www.imago-images.de
Quizzticle

Die Champions League startet – sag uns, wer in dieser Saison alles dabei ist

Eigentlich ein ziemlich einfaches Unterfangen, die 36 Teilnehmer der Champions League in der Saison 2025/26 aufzuzählen. Eigentlich …
16.09.2025, 11:2716.09.2025, 11:27
Ralf Meile
Ralf Meile

Die Königsklasse des Fussballs ist zurück. Mit den ersten sechs Partien der 1. Runde beginnt heute Abend die neue Saison der Champions League.

Ein Schweizer Team ist nicht dabei, nachdem zunächst Vizemeister Servette Genf und dann auch Meister FC Basel in der Qualifikation hängengeblieben sind. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht: In der vergangenen Saison vertraten die Young Boys die Schweizer Super League und sie beendeten die Ligaphase der Champions League mit 8 Niederlagen in 8 Spielen und 3:24 Toren.

YB players Tanguy Zoukrou, substitute goalkeeper David von Ballmoos, Meschack Elia and Cedric Itten, from right, show disappointment after losing the Uefa Champions League soccer match between BSC You ...
Die Young Boys und die Champions League: Das war 2024/25 keine Lyb.Bild: keystone

Nun denn, dafür sind andere vermeintliche Fussballzwerge am Start. Wenn du den Henkelpott in die Höhe stemmen willst, solltest du sie kennen. Und weil wir hier in der Champions League sind, müssen die Antworten wie aus der Pistole geschossen geliefert werden: Du erhältst bloss fünf Minuten Zeit.

Und so geht's:

  • Zähle die 36 Teilnehmer der Saison 2025/26 der Uefa Champions League auf.
  • Als Hilfe erhältst du das Land, in dem das Team zu Hause ist.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown von 5 Minuten.
  • Drücke auf «Play Quiz» und los geht's!

Viel Erfolg!

Die Notenskala

34 bis 36 Punkte:
Champions-League-Sieger!

30 bis 33 Punkte:
Finalist der Champions League

27 bis 29 Punkte:
Halbfinal-Teilnehmer der Königsklasse

24 bis 26 Punkte:
Im Viertelfinal ausgeschieden

21 bis 23 Punkte:
Knapp die K.-o.-Phase erreicht

16 bis 20 Punkte:
In der Ligaphase gescheitert

12 bis 15 Punkte:
In der Quali hängengeblieben

8 bis 11 Punkte:
In der eigenen Liga nur Siebter

0 bis 7 Punkte:
Brügglifeld olé

Na, wie warst du?

Schauen wir mal, wer die Teams aus Zypern, Kasachstan und Aserbaidschan alles richtig hatte …

Analyse
Bundesliga wird immer stärker abgehängt – das sind die Gründe für die Krise
Mehr Sport:
Alle Champions-League-Sieger seit 1993
1 / 35
Alle Champions-League-Sieger seit 1993

2025: PARIS SAINT-GERMAIN – Inter Mailand 5:0 (2:0)
quelle: keystone / ronald wittek
