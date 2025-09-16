Stemmen am Ende Virgil van Dijk und seine Kollegen den Pokal in die Höhe? Bild: www.imago-images.de

Die Champions League startet – sag uns, wer in dieser Saison alles dabei ist

Eigentlich ein ziemlich einfaches Unterfangen, die 36 Teilnehmer der Champions League in der Saison 2025/26 aufzuzählen. Eigentlich …

Ralf Meile Folge mir

Die Königsklasse des Fussballs ist zurück. Mit den ersten sechs Partien der 1. Runde beginnt heute Abend die neue Saison der Champions League.

Ein Schweizer Team ist nicht dabei, nachdem zunächst Vizemeister Servette Genf und dann auch Meister FC Basel in der Qualifikation hängengeblieben sind. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht: In der vergangenen Saison vertraten die Young Boys die Schweizer Super League und sie beendeten die Ligaphase der Champions League mit 8 Niederlagen in 8 Spielen und 3:24 Toren.

Die Young Boys und die Champions League: Das war 2024/25 keine Lyb. Bild: keystone

Nun denn, dafür sind andere vermeintliche Fussballzwerge am Start. Wenn du den Henkelpott in die Höhe stemmen willst, solltest du sie kennen. Und weil wir hier in der Champions League sind, müssen die Antworten wie aus der Pistole geschossen geliefert werden: Du erhältst bloss fünf Minuten Zeit.

Und so geht's:

Zähle die 36 Teilnehmer der Saison 2025/26 der Uefa Champions League auf.



Als Hilfe erhältst du das Land, in dem das Team zu Hause ist.



Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown von 5 Minuten.

Drücke auf «Play Quiz» und los geht's!

Viel Erfolg!

Die Notenskala

34 bis 36 Punkte:

Champions-League-Sieger!



30 bis 33 Punkte:

Finalist der Champions League



27 bis 29 Punkte:

Halbfinal-Teilnehmer der Königsklasse



24 bis 26 Punkte:

Im Viertelfinal ausgeschieden



21 bis 23 Punkte:

Knapp die K.-o.-Phase erreicht



16 bis 20 Punkte:

In der Ligaphase gescheitert



12 bis 15 Punkte:

In der Quali hängengeblieben



8 bis 11 Punkte:

In der eigenen Liga nur Siebter



0 bis 7 Punkte:

Brügglifeld olé



Na, wie warst du?

Schauen wir mal, wer die Teams aus Zypern, Kasachstan und Aserbaidschan alles richtig hatte …