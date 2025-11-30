QDH: Huber schnieft sich durchs Quiz

Liebe Huberquizzer

Wir sind beim Quiz Nummer 355 und im achten Jahr angekommen. Das ist im internationalen Vergleich, mit Verlaub, noch nichts. «Das Sandmännchen» läuft seit über 66 Jahren und 22’000 Folgen. «General Hospital» ist ähnlich alt (62 Jahre) und hat bereits 15’700 Folgen. Sogar «Family Guy» (424) hat mehr Folgen als wir. «South Park» (328) haben wir hingegen eingesackt.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Auch im Vergleich zu anderen Quiz-Shows befinden wir uns vielleicht gerade mal in der Pubertät. Von «Wer wird Millionär» gibt es alleine in Deutschland über 1700 Folgen. Jeopardy! Wurde in den USA über 9000-mal ausgestrahlt. Die Schweizer Shows Tell-Star (250 Folgen) und Risiko (152) liegen schon länger hinter uns, Samschtig-Jass (1000+ Folgen) werden wir wohl nicht mehr schaffen.

Gut. Die machen ja auch TV. Wir sind im Internet. Ganz anderes Paar Schuhe. Und da gibt es sogar watson-interne Formate mit mehr Ausgaben (Picdump, Faildienstag). Wir sind also, mit Verlaub, noch nirgends. Warum ich aber darauf komme: Wollt ihr eigentlich Merch? So ein T-Shirt mit Hubers Rübe drauf? Würdet ihr so was schätzen? Oder eine Tasse? Einen Hoodie?

10 Fragen QDH #356 Schlägst du unsere hellste Kerze im Quiz?