Für Borussia Mönchengladbach liefen schon elf Schweizer Spieler auf. Bild: www.imago-images.de

Quizzticle

Exakt 100 Schweizer * spielten in der Bundesliga – du kennst deinen Job

Ab diesem Wochenende rollt der Ball in der Bundesliga wieder. Die in der Deutschschweiz am meisten beachtete der grossen Fussball-Ligen ist auch ein Traumziel für Schweizer Profis. Kannst du sie aufzählen?

Zehn Schweizer Spieler stehen in dieser Saison im Kader eines Bundesliga-Teams. Mit den Verteidigern Cédric Zesiger (Wolfsburg) und Noah Loosli (Bochum) sowie mit dem Stürmer Filip Stojilkovic (Darmstadt) betreten drei Akteure damit Neuland.

Und mit diesen drei beginnt «das zweite Jahrhundert» aus Schweizer Sicht. Denn bislang liefen gemäss Transfermarkt * exakt 100 Schweizer Fussballer in einem Bundesliga-Spiel auf. Für acht von ihnen blieb es bei diesem einzigen Einsatz. Die erfolgreichsten Schweizer Legionäre brachten es auf weit über 200 Partien.

* = Doppelbürger, die für eine andere Nation spielten (wie Mladen Petric, Ivan Rakitic oder Amir Abrashi), werden nicht dazugezählt. Weil er später für Kosovo auflief, wird auch Albert Bunjaku nicht aufgeführt.

Drei Bundesliga-Schweizer auf einem Bild. Bild: Norbert Schmidt

Aus der Schweiz spielten in der Bundesliga:

12 Torhüter

34 Verteidiger

31 Mittelfeldspieler

23 Stürmer

Deine Aufgabe ist es nun, möglichst viele dieser Fussballer aufzuzählen.

Und so geht's:

Nenne den Namen des Fussballers.

Der Nachname genügt.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Als Hinweise stehen dir die Position, die Anzahl Bundesliga-Spiele und die Klubs des Gesuchten zur Verfügung sowie das Jahr seiner ersten Bundesliga-Partie.

Es läuft ein Countdown von 25 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht's.

Viel Erfolg!

Der Notenschlüssel 79 Punkte und mehr: 6,0

71 – 78 Punkte: 5,5

63 – 70 Punkte: 5,0

56 – 62 Punkte: 4,5

45 – 55 Punkte: 4,0

Weniger als 45 Punkte: Nachsitzen!

Na, wie hast du dich geschlagen?