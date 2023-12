Wo befinden wir uns hier? Bild: keystone

Beweise dein Wissen vor den Weihnachtsferien: Erkennst du das Skigebiet am Pistenplan?

Es hat Schnee in den Bergen und die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Viele Schweizer zieht es in diesen Tagen auf die Skipisten. Aber wie gut kennst du die Skigebiete dieses Landes tatsächlich? In diesem Quiz findest du es heraus.

PS: Das ist die dritte Ausgabe dieses Quiz. Doch langsam gehen uns die Skigebiete aus. Die nächste Version wäre entweder ultraschwierig, mit absoluten Nischen-Skigebieten, oder es wäre eine internationale Ausgabe. Interesse? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Teil 1 und 2 von diesem Quiz-Format: Erkennst du diese Skigebiete, wenn du nur den Pistenplan siehst?

So funktioniert es:

Wir zeigen dir den Pistenplan eines Schweizer Skigebiets und du musst uns sagen, um welches Skigebiet es sich dabei handelt.

Als richtige Antwort werden die Ortschaften oder der Name des Skigebietes akzeptiert, sofern einer vorhanden ist.

oder der akzeptiert, sofern einer vorhanden ist. Pro Frage hast du fünf Versuche, sie richtig zu beantworten.

Dir stehen zwei Texthinweise zur Verfügung. Der erste Hinweis gibt dir den Kanton, in dem sich das Skigebiet befindet. Der zweite Hinweis ist ein genereller Tipp. Das können Hinweise auf Veranstaltungen sein, die in diesem Skigebiet stattfinden, oder auch auf berühmte Personen, die von dort kommen.

Pro richtige Antwort gibt es drei Punkte. Aber Achtung: Jeder verwendete Tipp gibt einen Punkt Abzug.

Wichtig: Du musst deine Antwort mit Enter eingeben oder auf den grünen Button klicken. Der rote Button gibt dir den nächsten Hinweis.

Dein Ergebnis Um das Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Quiz alles erraten oder die Frage aufgelöst haben.

Wie viele Punkte hast du geholt? Teile dein Ergebnis mit uns in der Kommentarspalte.