Review

«...dann strömen 200'000 Leute in die Stadt»: Bar-Chef liest Gastro-Platzer die Leviten

Wie weiter mit den Corona-Lockerungen? In der 25. Corona-«Arena» kämpft Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer für offene Beizen. Und wird dafür aus den eigenen Reihen scharf kritisiert. Aus einem bestimmten Grund.

Für ihn stellt SRF-Moderator Brotz sogar einen Stammtisch ins «Arena»-Studio. Denn so laut wie kein anderer fordert Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer Corona-Lockerungen für die gebeutelten Restaurants. «Es ist nicht akzeptabel, dass der Bundesrat nur die Beizen-Terrassen öffnen will. Geben Sie der Bevölkerung ihr Leben zurück», poltert der oberste Schweizer Gastronom auf allen Kanälen an die Adresse des Bundesrates.

In der Corona-«Arena» gibt es Widerstand aus den eigenen Reihen. Dirk …