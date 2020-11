Wie viele Spieler mit mehr als 20 Toren in der Champions League kannst du aufzählen?

Quizzticle

Wie viele der 72 Fussballer, die mehr als 50 Mio. gekostet haben, kannst du aufzählen?

Der Fussballsommer zieht sich aufgrund der Corona-Pause in die Länge. So sind auch die Transferfenster in Europas Topligen noch bis im Oktober offen. Will heissen, reiche Klubs schieben bis dann zwei- oder dreistellige Millionenbeträge hin und her. Bisher gab es 72* Transfers, welche die Marke von 50 Millionen Euro** übertroffen haben – kannst du die betreffenden Spieler aufzählen?

*am Mittwochabend ist Ben Chilwell für 55 Mio. von Leicester City zum FC Chelsea gewechselt, er ist im Quizzticle …