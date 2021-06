Quiz

Sport

EURO 2020: Was weisst du über die EM-Teilnahmen der Schweizer Nati?



Was weisst du über die EM-Teilnahmen der Schweizer Nati? Bild: KEYSTONE

In Baku startet die Schweiz gegen Wales in die EM. Zuvor wollen wir aber noch dein Wissen über die bisherigen Teilnahmen der Nati an Europameisterschaften testen.

Ein Jahr verspätet steht die Europameisterschaft doch noch bevor. Zum ersten Mal findet das Turnier in mehreren Ländern statt. Für die Schweiz geht es nach Aserbaidschan und Italien, denn sie spielen ihre Spiele in den beiden Hauptstädten Baku und Rom. Die Schweizer Nati schaffte mit der Teilnahme an der diesjährigen EURO ebenfalls eine Premiere. Noch nie zuvor konnten sie die Qualifikation für die EM zweimal in Folge erfolgreich absolvieren.

Doch was weisst du über die bisherigen EM-Teilnahmen der Schweiz? Teste dein Wissen im grossen EM-Quiz:

Quiz 1. Wann nahm die Schweizer Nationalmannschaft zum ersten Mal an einer Europameisterschaft teil? KEYSTONE 1968 1984 1996 2004 2. Wer ist der Rekordtorschütze der Schweizer an Europameisterschaften? Kubilay Türkyilmaz Marco Streller Hakan Yakin Xherdan Shaqiri 3. Wer trainierte die Schweiz noch NICHT an einer Europameisterschaft? keystone KEYSTONE AP AP/AP keystone 4. Welcher Spieler war zum Zeitpunkt seines Einsatzes in einem EM-Spiel für die Schweiz am ältesten? Alain Geiger Marcel Koller Jörg Stiel Pascal Zuberbühler 5. Wer ist der jüngste EM-Torschütze der Schweiz? AP/Keystone Xherdan Shaqiri Johan Vonlanthen Eren Derdiyok Breel Embolo 6. Gegen wen hat die Schweiz noch nie an einer EM gespielt? Spanien Niederlande Polen Kroatien 7. Nachdem Alex Frei an der EM 2004 einen Gegenspieler anspuckte, wurde er für drei Spiele gesperrt. Doch wer wurde zum Opfer des Schweizers? KEYSTONE Zinedine Zidane Thierry Henry David Beckham Steven Gerrard 8. Wer hat in EM-Spielen die meisten Minuten für die Schweiz absolviert? Hakan Yakin Patrick Müller Valon Behrami Stephan Lichtsteiner 9. Die Schweizer Nati konnte bisher nur zwei Siege an Europameisterschaften feiern. Wer waren die Gegner, die geschlagen wurden? KEYSTONE Albanien und Rumänien Türkei und Schottland Schottland und Portugal Portugal und Albanien 10. Wie viele Spiele hat die Schweiz bisher an Europameisterschaften bestritten? 9 11 13 15 11. Die Heim-EM verlief für die Schweiz enttäuschend. Nach dem 1:2 gegen die Türkei war der Gastgeber bereits sicher ausgeschieden. Wer beendete die Träume vom Viertelfinale in der 92. Minute im strömenden Regen in Basel? Arda Turan Semih Sentürk Hamit Altintop Tuncay Sanli 12. Wenn man alle Punkte aus den EM-Spielen zusammenzählt und auch die K.O.-Spiele nach 90 Minuten abrechnet, erhält man die ewige Tabelle der Europameisterschaften. Welches dieser Teams steht darin über der Schweiz? Irland Ukraine Österreich Wales 13. Wer vergab im Achtelfinalspiel der EM 2016 gegen Polen als einziger Schütze seinen Elfmeter? KEYSTONE EPA keystone KEYSTONE keystone 14. Welcher Nati-Spieler wurde vom damaligen Trainer überraschend nicht für die EM 1996 nominiert? Ciriaco Sforza Alain Sutter Stéphane Chapuisat Stéphane Henchoz 15. Vier tolle Schweizer Stürmer, doch nur einer hat an einer Europameisterschaft getroffen. Welcher? EPA/EPA Stéphane Chapuisat Kubilay Türkyilmaz Alex Frei Haris Seferovic 16. Wer hat an Europameisterschaften die meisten Karten gesehen? KEYSTONE Johann Vogel Benjamin Huggel Valon Behrami Granit Xhaka 17. Welcher Verein stellte die meisten Spieler für die Schweiz an Europameisterschaften (ohne 2020)? (Wenn ein Spieler vom selben Verein mehrmals nominiert wurde, zählt er auch mehrfach. Bsp.: Paolo Maldini spielte immer für AC Mailand und nahm an drei EMs teil, würde also dreifach zählen) FC Basel GC YB FC Sion 18. An der EM 2016 traf die Schweiz auf Albanien. Für die Brüderpaare Xhaka und Ajeti ein ganz besonderes Spiel. Wie viele Spieler mit dem Nachnamen Xhaka oder Ajeti standen im Spiel auf dem Platz? KEYSTONE 1 2 3 4 19. Der Sohn welcher Fussballlegende erzielte gegen die Schweiz einen EM-Treffer? Johan Cruyff Gheorghe Hagi Bobby Charlton Michel Platini 20. Lediglich ein Spieler, der in der Saison 2015/16 in der Super League spielte, kam 2016 in Frankreich zu einem Startelfeinsatz. Welcher? KEYSTONE Michael Lang Denis Zakaria Breel Embolo Fabian Schär

So würden die Nati-Stars in anderen Ländern heissen

