Wir können zwar keine Banger-Songs, dafür aber Banger-Teaserbilder. Bild: watson/Shutterstock

Quizzticle

Absolute Banger – kennst du die meist gestreamten Songs aller Zeiten?

Carl-Philipp Frank

Liebe Quizzticle-Klasse

Statistiken sind etwas Tolles. Wir alle lieben Statistiken. Vor allem die von Spotify, die uns zu Jahresende zeigen, wie unser Hörverhalten war. Wir lieben es, zu sehen, dass der eine komische Song, den wir eigentlich gar nicht sooo oft gehört haben, plötzlich auf unserem Jahresrückblick auf Platz zwei herumdümpelt. Und noch schöner ist, wenn der Instagram-Feed damit gefüllt ist, wie unsere Freunde und Bekannten Musik hören. Echt, wahnsinnig interessant.

Was aber wirklich interessant ist, sind die globalen Statistiken? Welches Genre ziehen sich die Leute am meisten rein? Wie oft hört der Durchschnittshörer pro Tag Musik? Sind Podcasts bei Frauen beliebter? Und, ganz wichtig: Welche Songs wurden am meisten gehört; welches sind die grössten Banger? Genau das wollen wir nun von euch wissen: Welches sind die meistgestreamten Songs aller Zeiten?

Und so geht's:

Nenne die 25 meist gestreamten Songs aller Zeiten (auf Spotify). Nein, Plattenverkäufe zählen nicht, darum sind Fleetwood Mac und Elvis hier nicht dabei.

Ein paar der Hits sind nicht so einfach, darum findet ihr in der rechten Spalte ein paar Tipps.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

