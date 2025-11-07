wechselnd bewölkt
lebensmittel einkaufen
Wer schaut beim Einkaufen genau hin?Bild: shutterstock

Energie, Zucker und Proteine: Weisst du, wie viel in diesen Lebensmitteln steckt?

07.11.2025, 11:0907.11.2025, 11:09
Leo Helfenberger
Leo Helfenberger

Die Supermärkte heute gleichen wahren Wäldern aus Lebensmitteln. Wer durch die Gänge streicht, wird von ihrer Vielfalt beinahe erschlagen. Du glaubst, du hast dabei noch den Überblick? Dann teste dein Wissen hier im Quiz zu beliebten Lebensmitteln, die wir jeden Tag einkaufen und verspeisen.

Die Fragen sind immer gleich aufgebaut. Zuerst schätzt du den Energiegehalt eines Lebensmittels, dann den Zucker- und schliesslich den Proteingehalt. Die Mengenangaben können variieren, du findest sie jeweils angegeben. Viel Erfolg!

Penne Rigate

Beginnen wir mit einem Grundnahrungsmittel, das so – oder in ähnlicher Form – wohl in fast jedem Haushalt zu finden ist. Doch wie viel Energie steckt drin?

Das ist doch ein ordentlicher Brocken Energie. 100 Gramm decken fast einen Fünftel des durchschnittlichen Energiebedarfs ab. Dieser beträgt laut Bund für eine erwachsene Frau zwischen 1800 und 2100 Kilokalorien, bei Männern liegt der Wert etwa zwischen 2300 und 2700 kcal pro Tag. Kommen wir zum Zucker:

In diesem Lebensmittel stammt nur ein kleiner Teil der Energie aus Zucker. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV empfiehlt, dass wir nicht mehr als 10 Prozent unseres Energiebedarfs über Zucker decken. Bei 2000 Kilokalorien wären das also 200 kcal oder umgerechnet ungefähr 50 Gramm Zucker.

Weiter geht es mit dem Proteingehalt: Wie viel Eiweiss steckt in Pasta?

Es mag einige überraschen, doch Pasta verfügt über einen nicht zu vernachlässigenden Proteingehalt. Dennoch ist es so, dass wir, wenn wir unseren Proteinbedarf (0,83 Gramm pro Kilo Körpergewicht und Tag) über Pasta decken wollten, bereits einen Grossteil unseres Energiebedarfs erreicht hätten.

Eier

Den überraschend hohen Proteingehalt von Pasta werden viele dem Beifügen von Eiern zuschreiben. Tatsächlich enthalten die Penne Rigate von oben aber keine Eier. Doch wie viel Energie steckt eigentlich in so einem Ei?

Und woher stammt diese Energie? Etwa aus einem hohen Zuckergehalt?

Zucker ist in Eiern tatsächlich nur in vernachlässigbaren Mengen vorhanden. Kommen wir zum Protein:

Ein 80 Kilogramm schwerer Mann müsste tatsächlich etwa 9 oder 10 Eier essen, um seinen Proteinbedarf zu decken.

Pouletbrust

Kommen wir zum Fleisch. Laut einer Untersuchung des Bundesamtes für Statistik (BFS) decken Schweizerinnen und Schweizer ihre Energiezufuhr zu 9 Prozent über Fleischprodukte. Wie viel steckt denn in einer Pouletbrust?

Dabei ist zu beachten, dass Poulet zu den eher magereren Fleischsorten zählt und der Energiegehalt kann natürlich durch eine energieintensive Marinade oder die Beigabe von Ketchup massiv steigen. Und wie sieht es mit Zucker im Fleisch aus?

Hätten wir das! Kommen wir zum Protein:

Wie die Zahlen des BFS zeigen, nehmen Schweizerinnen und Schweizer im Schnitt 25 Prozent der Proteine über Fleisch zu sich. Das hängt in diesem Fall auch mit dem hohen Proteingehalt von Fleisch zusammen.

Fleischersatz

Nun haben sich in den Regalen der Supermärkte diverse Fleischersatz-Produkte breitgemacht. Diese unterscheiden sich in Bezug auf die Inhaltsstoffe stark. Um trotzdem ungefähr einen Vergleich anstellen zu können, haben wir uns für einen Pouletbrust-Ersatz entschieden. Wie viel Energie steckt drin?

Und Zucker?

Auch hier ist eher wenig Zucker drin. Kommen wir zur grossen Frage, ob sich dieses Produkt vom Proteingehalt her mit dem Fleischprodukt messen kann:

Tatsächlich steckt in diesem Produkt weniger Protein als in der Pouletbrust.

Schoggi-Jogurt

Kommen wir zum Schluss zum Schoggi-Jogurt, dem Lieblingsprodukt des Autors. Wie viel Energie steckt drin? Achtung, wir fragen hier nach der Energie in einem ganzen Jogurtbecher (180 Gramm).

Ein solcher Becher deckt fast 10 Prozent des täglichen Bedarfs ab. Woran könnte das liegen?

Tatsächlich steckt in diesem Produkt einiges an Zucker drin. Doch wie sieht es mit Proteinen aus?

Auch davon sind ordentlich mit drin. Immerhin!

Im Pilzfie­ber
