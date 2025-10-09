Video: watson/Emanuella Kälin

Sugus hat sein Rezept geändert – wir haben die neuen Bonbons probiert

Sugus hat seine traditionelle Rezeptur angepasst und damit viele Fans verärgert. Wir haben getestet, wie tragisch die Veränderung wirklich ist.

Emanuella Kälin Folge mir Sabeth Vela Folge mir

Sugus hat in den letzten Tagen für einen grossen Aufschrei gesorgt. Der Grund: Die Bonbons haben eine neue Rezeptur und Form. So sind sie jetzt vegetarisch, glutenfrei und quadratisch. Damit verabschieden sich die Zältli von der Schweinegelatine und der legendären Aufdrehverpackung. Dies sorgt bei Konsumentinnen und Konsumenten für Unverständnis.

Das spürt man auch im Verkauf. So meint ein Coop-Sprecher: «Die Nachfrage ist spürbar zurückgegangen. Wir haben Rückmeldungen von enttäuschten Kundinnen und Kunden zu diesen Veränderungen erhalten.» Doch wie tragisch ist die Veränderung tatsächlich? Wir haben die neuen Sugus getestet:

Video: watson/Emanuella Kälin

