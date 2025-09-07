QDH: Huber ist ein Wal. Die Frage ist, ob er strandet
Jeden Freitag quizzen wir unseren cleversten Mitarbeiter. Gewinnst du gegen ihn im Quiz, bist du ein kleines Genie.
07.09.2025, 19:5507.09.2025, 19:55
Liebe Huberquizzer
Unsere hellste Kerze hat die Wohlfühlzone zweimal hintereinander verpasst. Sind aller guten Dinge (für euch) drei?
Und jetzt Quiz.
Quizz den Huber! Schlägst du unsere hellste Kerze der Redaktion im Allgemeinwissensquiz?
