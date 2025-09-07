sonnig20°
DE | FR
burger
Quiz
Wissen

Quizz den Huber: Schlägst du unsere hellste Kerze?

Badge Quiz

QDH: Huber ist ein Wal. Die Frage ist, ob er strandet

Bild:
Jeden Freitag quizzen wir unseren cleversten Mitarbeiter. Gewinnst du gegen ihn im Quiz, bist du ein kleines Genie.
07.09.2025, 19:5507.09.2025, 19:55
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler
Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Unsere hellste Kerze hat die Wohlfühlzone zweimal hintereinander verpasst. Sind aller guten Dinge (für euch) drei?

Und jetzt Quiz.

10 Fragen
Cover Image

QDH #345

Quizz den Huber! Schlägst du unsere hellste Kerze der Redaktion im Allgemeinwissensquiz?

Dieses japanische Museum bereitet dich auf Extremsituationen vor

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
14 lustige Ziegen
1 / 16
14 lustige Ziegen
quelle: borepanda
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Immer weniger Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich fit
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
3
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
4
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz
5
Galaxus stoppt Lieferungen am selben Tag per Ende September
Meistkommentiert
1
YB verleiht Lewin Blum nach Belgien +++ Grace Geyoro doch nicht teuerste Fussballerin
2
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
3
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
4
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
5
Ambri-Piotta holt Formenton nach Freispruch zurück +++ Rochette bleibt in Lausanne
Meistgeteilt
1
Schwerste russische Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn +++ Regierungsgebäude getroffen
2
Drohne trifft Flughafen in Israel ++ Dänemark prüft Evakuierung von Gaza-Patienten
3
Wie und wann die KI die Macht übernehmen kann – und unsere Optionen
4
Tump offen für neue Russland-Sanktionen +++ G20-Gipfel in Trumps Golfresort geplant
5
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
Strohfeuer oder Langzeit-Trend? Von Labubus über Tamagotchis bis Rubik-Würfel
Trends kommen und gehen, doch an viele erinnern wir uns auch Jahre später nostalgisch zurück. Wir lassen die grössten Spielzeug-Trends der letzten 75 Jahre Revue passieren und zeigen, welcher Trend am längsten hielt.
Labubus – die böse grinsenden Puppen aus China – sind das Trendspielzeug der Stunde. Die Hauptzielgruppe sind keine Kinder, sondern junge, modebewusste Frauen. Die Sängerinnen Cher, Dua Lipa und Rihanna, aber auch der Ex-Fussballer David Beckham sollen zu den Fans gehören. Die «Financial Times» berichtet von Schlägereien in den Geschäften, der «Tages-Anzeiger» von einem Andrang von Hunderten von Fans bei einem Verkauf am Zürcher Hauptbahnhof.
Zur Story