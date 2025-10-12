Und jetzt: Geschichte. Zeig dein historisches Wissen! Bild: Wikimedia

Wie immer, wenn Quizmaster Toggi Ferien hat, müssen wir ran. Wir servieren ein Geschichts-Quiz, das deinen Hirnschmalz zum Kochen bringt!

Liebe Sonntagsquizzer

Unser bewährter Quizz-den-Huber-Quizmaster Toggi weilt – schon wieder! – in den Ferien. Wir gönnen ihm das, auch wenn es bedeutet, dass jemand anderes an seiner Stelle ein Sonntagabend-Quiz basteln muss. Und natürlich hat es wieder mal mich getroffen.

Das hat auch sein Gutes. Zum einen bietet es mir Gelegenheit, Toggi besser zu verstehen. So ein Quiz zu produzieren ist aufwändiger, als man denken würde. Er hat ja letzthin mal geklagt, wie es ihm jeweils ergeht, wenn er am Freitagabend noch das QdH fertig produzieren muss, während das Gros der Belegschaft sich bereits das zweite oder dritte Freitagsbier gönnt. Darum: Walk a mile in my shoes!

Zum andern: Das Thema ist frei! Und da ich – frei nach Mani Matter – zu den Menschen gehöre, die sich im Zug mit dem Rücken zur Fahrtrichtung hinsetzen, damit sie noch lange sehen können, wo der Zug schon war, musste ich nicht lange überlegen: Es wird ein Spezialquiz – nur Geschichte.

Viel Erfolg – und viel Spass!

10 Fragen Das anspruchsvolle Spezialquiz Geschichte Quizmaster Toggi weilt in den Ferien. Das bedeutet: Wir servieren dir ein Ersatzquiz, das sich gewaschen hat. Zeig, wie gut du dich in Geschichte auskennst!

