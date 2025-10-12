meist klar
DE | FR
burger
Quiz
Wissen

Das Geschichte-Spezialquiz, das sich gewaschen hat

Badge Quiz

Und jetzt: Geschichte. Zeig dein historisches Wissen!

Bild: Wikimedia
Wie immer, wenn Quizmaster Toggi Ferien hat, müssen wir ran. Wir servieren ein Geschichts-Quiz, das deinen Hirnschmalz zum Kochen bringt!
12.10.2025, 19:5512.10.2025, 19:55
Daniel Huber
Daniel Huber

Liebe Sonntagsquizzer

Unser bewährter Quizz-den-Huber-Quizmaster Toggi weilt – schon wieder! – in den Ferien. Wir gönnen ihm das, auch wenn es bedeutet, dass jemand anderes an seiner Stelle ein Sonntagabend-Quiz basteln muss. Und natürlich hat es wieder mal mich getroffen.

Das hat auch sein Gutes. Zum einen bietet es mir Gelegenheit, Toggi besser zu verstehen. So ein Quiz zu produzieren ist aufwändiger, als man denken würde. Er hat ja letzthin mal geklagt, wie es ihm jeweils ergeht, wenn er am Freitagabend noch das QdH fertig produzieren muss, während das Gros der Belegschaft sich bereits das zweite oder dritte Freitagsbier gönnt. Darum: Walk a mile in my shoes!

Zum andern: Das Thema ist frei! Und da ich – frei nach Mani Matter – zu den Menschen gehöre, die sich im Zug mit dem Rücken zur Fahrtrichtung hinsetzen, damit sie noch lange sehen können, wo der Zug schon war, musste ich nicht lange überlegen: Es wird ein Spezialquiz – nur Geschichte.

Viel Erfolg – und viel Spass!

10 Fragen
Cover Image

Das anspruchsvolle Spezialquiz Geschichte

Quizmaster Toggi weilt in den Ferien. Das bedeutet: Wir servieren dir ein Ersatzquiz, das sich gewaschen hat. Zeig, wie gut du dich in Geschichte auskennst!

Du möchtest lieber – oder zusätzlich – ein klassisches Quizz den Huber spielen? Kein Problem, hier wirst du fündig:

Alle Quizz den Huber!
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
History Porn Teil XVI: Geschichte in 25 Wahnsinns-Bildern
1 / 26
History Porn Teil XVI: Geschichte in 25 Wahnsinns-Bildern
Die «23rd Headquarters Special Troops» war eine 1100 Mann starke US-amerikanische Einheit im Zweiten Weltkrieg. Sie ist besser bekannt unter dem Namen «Ghost Army». Denn die Männer – Künstler, Schauspieler und Designer – waren dafür verantwortlich, mit aufblasbaren Gummipanzern, Jeeps, Flugzeugen und Kommandoposten, mit überdimensionalen Lautsprechern für simulierte Gefechtsgeräusche und fingierten Funksprüchen die deutschen Wehrmachtstruppen in die Irre zu führen. «Sie operierten wie eine Roadshow auf Reisen, bauten für einige Tage mitten auf dem Schlachtfeld Attrappen auf und zogen dann weiter», erklärt US-Journalist Rick Beyer. bild: pinterest ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Verdingkinder: Ein düsteres Kapitel der Schweizer Geschichte
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
14
Meistgelesen
1
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
2
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
3
Geisel-Übergabe an drei Orten im Gazastreifen +++ Netanjahu: «Historisches Ereignis»
4
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
5
Schweizer Paar erlebt Booking-Schock: «Unsere Unterkunft existierte gar nicht»
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
Hat Gott uns den Glauben eingepflanzt oder steckt er in den Genen?
3
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
4
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Leibarzt bescheinigt Trump das Herz eines 65-Jährigen
2
Venezolanerin Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
3
China wirft USA nach Zollankündigung Doppelmoral vor
4
Hug gewinnt Chicago-Marathon +++ Serbiens Nationaltrainer tritt zurück
5
Warum du jetzt das älteste Gipfelhotel der Schweiz besuchen solltest
Berühmte Geschwisterpaare: Teste dein Promi-Wissen
Die wohl berühmtesten Geschwister sind zurzeit Conrad und Jeremiah aus der Serie «The Summer I Turned Pretty». Doch auch in echt gibt es berühmte Geschwisterpaare. Kennst du sie?
Liebe Quizzticle-Klasse,
Zur Story