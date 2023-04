«Sie machen alles falsch!» – Wenn Günther Jauch kaum noch Nerven hat

Tatjana Browatzki-Kirchner war eine spezielle Kandidatin. Bei «Wer wird Millionär?» am Montagabend lässt sie zuallererst verkünden, sie wisse nichts. «Ich habe ja den Kandidaten vorher beobachtet, die Fragen hier sind sehr schwer», meint die Lehrerin an einem Berufsbildungswerk zu Günther Jauch. Und: Sie schaue ja kein Fernsehen, deshalb habe sie sich nur schlecht darauf einstellen können.

Das verblüfft den Moderator, der wissen will, woher sie ihn denn dann kenne. Die Antwort: Von einer TV-Show in den 80-er Jahren, die von Günther Jauch und Thomas Gottschalk moderiert wurde. Sie kenne «Wer wird Millionär?» deshalb lediglich durch ihren Sohn. Der Mann mit dem klingenden Namen Cedric Ernst Johannes Sven Browatzki war nämlich vor einem Jahr selbst Kandidat bei Jauch.

Man kann sich jetzt vielleicht fragen, wie es die Frau angesichts ihres Unwissens denn auf den Stuhl geschafft hat. Die Antwort: Die Auswahlfrage, die Browatzki-Kirchner als einzige richtig hatte, war ihr wie auf den Leib geschneidert; es ging um die Geburtstage von Adeligen. Der Sohn der Kandidatin bestätigt ihr Nischenwissen. Seine Mutter habe sich damals als Telefonjoker angeboten, bekam von ihm aber eine Abfuhr – «weil du nichts weisst.» Ausser, es geht eben um Adelige. Oder Handtaschen, von denen sie gemäss eigenen Aussagen eine Stückzahl in dreistelliger Höhe besitzt.

Aber Adelige hin, Handtaschen her – Browatzki-Kirchner kommt zunächst ohne Fauxpas durch die einfachen ersten Fragen. Ihr Ziel sei es auch lediglich, 500 Euro zu verdienen. Das schafft sie zwar, kommt dann aber bei der 1000-Euro-Frage schon ins Stocken. Eigentlich weiss sie die Antwort, aber sie ist sich nicht zu tausend Prozent sicher. Die Kandidatin meint dann aber doch: «Ich würde das jetzt riskieren.» Vielleicht müsse sie auch direkt wieder nachhause fahren. Wie es scheint, wäre das aber auch halb so tragisch, denn: «Dann könnte ich auch endlich wieder einmal eine rauchen.»