«Alle WM-Finals auswendig gelernt» – und dann scheitert er doch an der Fussball-WM-Frage

Fussballfan scheitert an dieser (okay, wirklich schwierigen) Fussballfrage

Über Ostern gibt es die traditionellen «Wer wird Millionär?»-Oster-Shows. Am Sonntag- und Montagabend nahmen in fast acht Stunden Sendezeit mehrere Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch den heissen Stuhl in Angriff. Richtig weit kam allerdings niemand, dafür boten die Sendungen grossen Unterhaltungswert – inklusive einer erstmaligen Panne sowie mehreren spektakulären Abstürzen.

Am spannendsten war wohl die Frageleiter von Luca Demirel. Der 25-Jährige wurde von Jauch am Ende mit «Der hat 'ne Riesen-Show geboten» verabschiedet – und das nicht ohne Grund. Der aufmüpfige angehende Lehrer weiss zu Beginn gar mehrmals die Antworten, bevor er überhaupt die vier Möglichkeiten zu lesen bekommt.

15 Fragen Luca Demirel scheitert an der 64'000-Euro-Fussballfrage Wärst du auf dem heissen Oster-Stuhl bei Jauch noch weiter gekommen?

Doch bereits bei der 200-Euro-Frage kommt es zu einer Panne: Auf die Frage, unter welchem Begriff sich Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggen und Ravioli zusammenfassen lassen, erhält der Kandidat vier mögliche Antworten, die ... wenig Sinn ergeben.

Günther Jauch findet, die Redaktion sei wohl wieder mal etwas «blau» – wie sein Bildschirm, als kurz nichts mehr läuft, wie es sollte. Bild: rtl

Jauch erkennt schnell, dass da etwas nicht stimmen kann. «Na, das hatten wir auch noch nie!» Er appelliert an die Redaktion, man solle doch endlich mal die Kölsch-Flasche beiseitelegen. Und: «Ich sehe schon die Schlagzeilen: ‹Riesen-Panne bei Wer wird Millionär?!›»

Ein Blick auf die Google-Schlagzeilen zeigt: Jauch hatte die korrekte Vorahnung. Bild: screenshot google

Nach qualvollen Minuten, in denen die Redaktion von Günther Jauch abermals ihr Fett abkriegt, klappt es dann doch noch: Frage und Antworten stimmen überein, Luca Demirel kennt die richtige und legt weiterhin einen äusserst souveränen und selbstbewussten Auftritt hin. Er ist sogar so selbstbewusst, dass er seinem Begleiter, der die 32'000-Euro-Frage beantworten kann – ein Oster-Special-Zusatzjoker –, nicht vertraut, obwohl dieser die Antwort wusste. Demirel knallt noch den Zusatzjoker hinterher. Es war der einzige Fehler, den er bis dahin begeht.

Doch irgendwann kommt die 64'000-Euro-Frage. Eine Fussballfrage:

64'000 Euro: Welche beiden Klubs stellten seit 1982 in jedem Fussball-WM-Finale der Männer mindestens einen Spieler? Inter Mailand & FC Bayern FC Bayern & Real Madrid Real Madrid & FC Arsenal FC Arsenal & Inter Mailand

Der Mönchengladbach- und sowieso Fussballfan ist optimistisch: «Kein Problem, die WM-Finals habe ich alle auswendig gelernt.» Tatsächlich kann er alle WM-Finals seit 1982 aufzählen. Das hilft ihm aber noch nicht wirklich bei der Beantwortung der Frage.

Da war er noch guten Mutes: Luca Demirel aus Mönchengladbach. Bild: rtl

Zu seinem Glück bleiben ihm immer noch zwei Joker, Demirel löst den 50/50 ein. Sogar den Telefonjoker hätte er noch, doch der 25-Jährige entscheidet sich dagegen («Das bringt nichts, das muss ich alleine beantworten.») Übrig bleiben die Antworten «Inter Mailand & FC Bayern» sowie «Real Madrid & FC Arsenal». Der Kandidat ist daraufhin überzeugt, dass 2006 beim Final zwischen Italien und Frankreich kein Bayern-Spieler dabei war – «das wüsste ich.» Leider gab es aber diesen einen und einzigen Bayern-Spieler in diesem denkwürdigen Finale von 2006: der französische Verteidiger Willy Sagnol.

Der damalige Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld präsentiert im Sommer 2000 zwei neue Bayern-Spieler: den Schweizer Ciriaco Sforza – und eben den Franzosen Willy Sagnol. Bild: AP

Denkwürdig – so dürfte Luca Demirel, der nun mit den 500 Euro nachhause gehen muss, den Abend auch in Erinnerung behalten. Der etwas schwache Trost von Günther Jauch: «Sie waren der beste 500-er seit Langem!»