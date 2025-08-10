Heisser als das Wetter – dieses Ersatzquiz bringt dich zum Schwitzen
«Quizz den Huber» macht immer noch Sommerpause. Kein Grund zur Panik: Hier kommt dein Ersatzquiz.
10.08.2025, 19:4810.08.2025, 19:48
Liebe Quizgemeinde
Ja, es ist kaum zu fassen, aber Quizmaster Toggi hat immer noch Ferien. Des einen Freud, des andern Leid: Während er genüsslich seinen Cocktail an irgendeinem Strand schlürft (das nehm ich jetzt einfach mal an), muss ich in der Zürcher Augusthitze zehn schwierige Fragen zusammenklauben, die ich der QdH- und sonstigen Quizgemeinde servieren kann.
Hier sind sie: schärfer als Chili, heisser als das Augustwetter. Viel Erfolg!
Das reguläre «Quizz den Huber» macht Sommerpause – hier gibt's ein Ersatzquiz, das sich gewaschen hat!
