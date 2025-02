Huber inmitten der babylonischen Sprachverwirrung. bild: watson

QDH: «Das grenzt an Körperverletzung!», sagte Dani im Sprachenquiz

Anna Rothenfluh

Liebe Huberquizzende

I bims. Schon wieder, entschuldigt. Aber Patrick Toggweiler weilt noch immer in den Ferien. Obwohl er von da aus unseren armen Dani Huber mit diversen Storylinks (KI designt bessere Chips als Menschen und solche Sachen) belästigt.

Worüber Huber seufzt.

Aber wann tut er das nicht. Seufzen, das ist sein Grundton. Darin ist seine Stimmung, sein Wohlbefinden, seine ganze Einstellung zum Leben zusammengefasst.

Für Dani Huber ist am Ende alles Anstrengung. Selbst dieses Quiz, das ich mit so viel Liebe gestaltet habe und das sich nur um Sprachen dreht, weil das eine Sparte ist, die unser Quizmaster Toggweiler in letzter Zeit so schändlich vernachlässigt hat.

Aber Freude hab ich Dani Huber damit natürlich nicht machen können. Er nennt es sogar Folter. Dann lächelt er und ergänzt: «Folter und Spass in einem. So als würde man zu Tode gekitzelt.»