QDH: «Wir Hubern mit fremder Hilfe» Bild:

Liebe Huberquizzer

Ich glaube, wir können hier transparent sein: Eine Klicksau ist das Huberquiz nicht. So nennen wir Artikel oder Produktionen, die von euch so hochfrequent geklickt werden, als wäre das Angebot begrenzt.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» (QDH) hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Zu der Gruppe der Klicksauen gehört das Huberquiz jedenfalls nicht. Wen wundert's? Das Konzept mit sauschweren Fragen und einem fast unbezwingbaren Gegner lädt etwas weniger ein als «7 Lügen, die dir vorgaukeln, dass du fast allwissend bist (und dir sofort gute Laune bescheren ... vor allem Punkt 9)».

Anyway.

Dass wir ein überschaubarer Club sind, ist ja auch okay. Wir erachten es indes als falsch, gerade in diesen Zeiten die Masochisten die wissbegierigen und lernwilligen Menschen dieses Landes im Regen der Banalitäten stehenzulassen. Und ganz so klein, dass wir uns die Aufwand-Ertrag-Frage ernsthaft stellen müssten, ist unser eingeschworener Quizclub nicht. Immer wieder hören wir (erfreut), dass QDH doch für einige SchweizerInnen ein fester Bestandteil der Wochenroutine ist.

Nun hat sich auch ein regelrechter Quiz-Guru bei uns gemeldet: Urs Hostettler. Auch wenn man Hostettler nicht gerade einen Promi (wie unseren QDH-Hauscervelatcelebrity Mike Müller, dem man jetzt auf Bluesky folgen kann) nennen kann, dann glaube ich doch: Wenn es ein Publikum gibt, bei dem die Glocken bei diesem Namen klingeln, dann bei QDH-Spielern. Trotzdem die Erklärung: Hostettler ist Spieleerfinder und hat mit dem Bluff- und Wissensgame «Anno Domini» einen regelrechten Hit kreiert. Einige von euch werden ein paar der Kartenboxen zu Hause haben.

Während der Ferien hat er sich bei uns spontan mit einem Syrien-Quiz gemeldet. Und mit seiner Erlaubnis haben wir eine Frage davon gleich ins Huber-Quiz eingebaut. Vielen Dank dafür!

So, und nach dem Shoutout können wir nun endlich mit unserem kleinen Folterquiz beginnen.

