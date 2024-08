QDH: Huber hat Probleme mit dem Speicher Bild:

Liebe Huberquizzer

Unsere hellste Kerze hat Probleme. Mit seinem Computer. Als er einen USB-Stick einsteckte (fragt nicht, Boomer halt), war es um den kürzlich erworbenen Rechner geschehen. Eigentlich hätte automatisch das Ordnerfenster öffnen sollen. Stattdessen hängte sich der Computer auf. Die Musik seines Players (ich schätze Winamp [Nachtrag: Es ist MusicBee]) lief weiter, doch sonst ging nichts mehr. Die Maus, die Tastatur, alles dood.

Nachdem Huber das Gerät vom Strom nahm und dann wieder einschaltete, bootete es nicht mehr korrekt, der Kompi ist hin, und damit auch Hubers Nerven.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei Quizz den Huber hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter ( Daniel Huber ) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20.00 Uhr auf watson.ch.

Woran könnte es liegen? Mein Tipp: Den Arbeitsspeicher hat's gelüpft. Aber was weiss ich schon? Ich bin Experte für Fragen, nicht für Antworten. Deshalb wende ich mich an euch. Woran könnte es liegen? Bitte Vorschläge in die Kommentarspalte. Wir wären euch sehr dankbar.

Und dann noch dies: Huber wurde auf dem Nachhauseweg unlängst wieder einmal erkannt, als er mit einer ehemaligen Mitarbeiterin plauderte. Grüsse gehen deshalb an unser Ex-Videopowerhouse und mittlerweile Filmpreisträgerin Lea Bloch (wir sind stolz auf dich!) und sämtliche Gäste der Café Bar Nordbrücke im heimeligen Wipkingen.

Erkannt wurde unsere hellste Kerze angeblich wegen der GIFs. Das zu hören, ehrt mich natürlich. Auf jeden Fall freut uns der Real-life-Austausch immer. Sprecht unseren Huber ruhig an! Er ist fast immer zu haben für einen kurzen Plausch. Die Frage ist: Hältst du seine ausufernden Erklärungen aus?

Und jetzt Quiz.

