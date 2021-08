Quiz: Wie viele der 50 wärmsten Länder der Welt kannst du aufzählen?

Ein Blick in das wärmste Land – es liegt wenig überraschend in Afrika. bild: shutterstock

Wie viele der 50 wärmsten Länder der Welt kannst du aufzählen?

Liebe Quizzticle-Klasse

Das Geografie-Quizzticle ist zurück. Und weil es heute so heiss ist (Ist es das? Am Mittwoch hiess es, am Samstag sei es heiss), kümmern wir uns um die wärmsten Länder der Welt.

Als Vorwarnung, es wird schwieriger als du vielleicht denkst. Oder wie wir Hitze-Experten sagen: Du wirst ins Schwitzen kommen.

So geht's

Zähle die 50 Staaten mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Temperatur* auf.

Geordnet sind die Länder nach Temperatur in Grad Celsius, beginnend beim Wärmsten.

Als zusätzliche Hilfe dient dir der Kontinent.

Du musst die Staaten nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

*Die Durchschnittstemperatur wird aus dem Durchschnitt der täglichen Höchst- und Tiefsttemperatur kalkuliert. Die Daten stammen aus einer Studie, welche den Zeitraum von 1961 bis 1990 untersucht hat, dieser Zeitraum gilt als Referenzperiode.

Der Notenschlüssel 40-50 Punkte: 6.0

35-39 Punkte: 5.5

30-34 Punkte: 5.0

25-29 Punkte: 4.5

20-24 Punkte: 4.0

Unter 20 Punkten: Nachschwitzen Nachsitzen