Nehmt das, ihr Knochenkenner: Das Skelett-Quiz in schwierig

Der überraschendste Serien-Hit von Netflix heisst «Who is Erin Carter?»

Die Serie «Who is Erin Carter?» aus England hat es geschafft, sich innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung an die Spitze der beliebtesten Titel auf Netflix zu katapultieren.

Wer ist Erin Carter? Die Antwort auf diese Frage findet sich in dieser britischen Miniserie, die seit dem 24. August auf Netflix läuft. «Who is Erin Carter?» war zwar nicht auf der Liste der am meisten erwarteten Serien, aber sie ist bereits auf Platz 1 der meist geschauten Serien in unserem Land.