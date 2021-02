Warum der beste aller Quarterbacks auch der König der Kontroverse ist

Für viele ist er schlicht der Beste aller Zeiten: Tom Brady. Kein Spielmacher hat den Superbowl häufiger gewonnen als er. Doch nicht nur durch sein Bekenntnis zu Donald Trump hat er sich viele Sympathien verspielt.

Tom Brady hat diesen Übernamen, in den USA, viele nennen ihn nur «GOAT». Goat, das heisst eigentlich Ziege, aber ist auch die Abkürzung für «Greatest Of All Time», für den Grössten aller Zeiten. Es ist eine Bezeichnung, mit dem Journalisten und Fans gerne und schnell jonglieren in einer Zeit, in der ein Superlativ den nächsten jagt. Oft ist das falsch, immer aber sprachlich unpräzis.

Denn «aller Zeiten» schliesst die Zukunft ein. Und bis jetzt ist noch jeder Clairvoyant, der von sich behauptet, …