QDH: Noch ist keine Zeit für Geschenke. Oder doch? Bild:

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Schlägst du sie im Quiz? Einfach wird es nicht.

Patrick Toggweiler Folge mir

Mehr «Quiz»

Liebe Huberquizzer

Heute findet das watson-Weihnachtsessen statt. Will heissen: Ich halte mich bei der Einleitung kurz.

Was ist «Quizz den Huber»? Bei «Quizz den Huber» hast du die Möglichkeit, gegen unseren schlausten Mitarbeiter (Daniel Huber) im Quiz anzutreten. Wir fragen klassische Allgemeinbildungs-Themen wie Geografie, Geschichte, Kunst & Kultur usw. ab. Das Quiz erscheint mit ein paar wenigen Ausnahmen jeden Sonntag um Punkt 20 Uhr auf watson.ch.

Eins muss ich aber noch loswerden. Eine Frage des letzten Quiz war nicht wirklich sauber. Statt eines Rhos (ρ) stand bei der Wissenschaftsfrage ein p – ich schiebe es auf die Autokorrektur, denn ich habe die Formel aus einer Formelsammlung im Netz kopiert. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Und dann liess sich das g in F g (für die Gewichtskraft) im Quiztool nicht tiefstellen. Dass ich dafür in den Kommentaren gepiesackt wurde, hatte also absolut seine Berechtigung und solche Ungenauigkeiten trüben natürlich das Erlebnis.

Obwohl ich mir Mühe gebe, dass solche Schnitzer nicht vorkommen, habe ich in letzter Zeit eine gewisse Häufigkeit festgestellt. Das gebe ich zu, nehme ich auf meine Kappe und gelobe, noch verstärkter auf die Genauigkeit zu achten. Es ist nicht so, dass ich drauflos pfuschen würde, aber in letzter Zeit fiel trotzdem zu viel durch die Maschen.

Anyway.

Entschuldigung dafür.

Jetzt geht’s zum Quiz und wir später ein Haus weiter zum Fest. Wenn ihr euch also Gedanken zu den Fragen macht, sollten Huber und ich schon über den gröbsten Kater hinweg sein. Wir sehen uns dann noch einmal vor Weihnachten. Und wenn die Zeit reicht, produziere ich noch ein Quiz vor für danach. Auf jeden Fall aber sehen wir uns nächste Woche.

Und jetzt Quiz.

Nachtrag einen Tag später: Die Belegschaft mit entspanntem Arbeitsethos hat sämtliches Bier weggesoffen. Wir quizzen Huber also bei einem Glas Wasser. Und das zeigt durchaus Auswirkungen ...

10 Fragen Quizz den Huber #358 Schlägst du unsere hellste Kerze im Quiz? Einfach wird es nicht.