Diese Bilder zeigen das Ausmass der Zerstörung in Odessa

Diese Bilder zeigen die Zerstörung in Odessa

In den vergangenen Tagen wurde Odessa, die Stadt an der Küste des Schwarzen Meeres, mehrmals mit Raketen beschossen. Diese Bilder die Zerstörung.

Schon seit Tagen bombardiert Russland den ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa und zerstört dort Getreidelager – unter dem Vorwand, dort gebe es militärische Ziele.

In seiner am Abend verbreiteten Videobotschaft warf Selenskyj Russland Terror gegen die Menschen in Odessa vor. Er kündigte an, Russland dafür zu bestrafen.

Diese Bilder zeigen das Ausmass der Angriffe:

Schon seit Tagen bombardiert Russland den ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa und zerstört dort Getreidelager. Bild: www.imago-images.de

Eine Frau steht zwischen den Trümmern eines landwirtschaftlichen Lagergebäudes, das bei einem russischen Angriff in der Region Odessa in der Ukraine zerstört wurde, 21. Juli 2023. Bild: AP

Ein Teil einer explodierten Rakete. Etwa 100 Tonnen Erbsen und 20 Tonnen Gerste seien am 21. Juli 2023 zerstört worden. Bild: EPA

Aufnahmen des Lagerhauses aus der Luft. Bild: AP

Die Folgen des russischen Beschusses in Odessa in der Nacht auf den 20. Juli 2023: Ein vierstöckiges Gebäude wurde teilweise zerstört. Vier Menschen, darunter ein Kind, wurden verletzt. Bild: www.imago-images.de

Während der Löscharbeiten erlitt ein Mitarbeiter des staatlichen Notdienstes einen Hitzschlag. Bild: www.imago-images.de

Die ukrainische Luftwaffe meldete am 20. Juli, dass Russland 19 Raketen und 19 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert hat. Bild: EPA

Brand eines Verwaltungsgebäudes, das durch einen russischen Raketenangriff schwer beschädigt wurde, Odessa, 20. Juli 2023. Bild: www.imago-images.de

Zudem sollen die russischen Angriffe laut Informationen der UNESCO mehrere Museen innerhalb des Weltkulturerbes beschädigt haben. Wie aus einer Mitteilung der UN-Organisation für Kultur, Wissenschaft und Bildung in Paris hervorgeht, sollen vor allem das Archäologische Museum, das Flottenmuseum und das Literaturmuseum betroffen sein.

Das historische Zentrum von Odessa wurde infolge des russischen Krieges im Januar 2023 in die UNESCO-Liste des gefährdeten Weltkulturerbes aufgenommen. Nach Angaben der UNESCO, die die Angriffe auf das Schärfste verurteilt, sind seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 an 270 ukrainischen Kulturstätten Schäden festgestellt worden. Offizielle Bilder zu den Beschädigungen hat UNESCO noch keine veröffentlicht.

(cst, mit Material der sda)