Stau ab Mittwoch und 24 Extrazüge: Das Tessin steht vor einen Ansturm

Auch auf dem Luftweg wird nach Aufhebung der Corona-Massnahmen mit mehr reisefreudigen Menschen gerechnet. Über Ostern erwarte der Flughafen Zürich pro Tag durchschnittlich 70’000 Passagiere pro Tag, was rund 70 Prozent des Passagieraufkommens vor Corona ausmache, hiess es in einer Mitteilung des Flughafens.

Als Alternativen zur Gotthardroute nennt das Astra die San Bernardino-Route, den Tunnel durch den Grossen St. Bernhard sowie den Simplonpass und den Autoverlad durch Lötschberg und Simplon. Staugefahr bestehe auf mehreren Strecken sowie bei Autoverlade-Stationen. Auch an Grenzübergängen sei mit Wartezeiten zu rechnen, so das Astra weiter.

Den Start der Rückreisewelle auf der Süd-Nord-Achse erwartet das Astra am späteren Ostersonntag. Auch am Ostermontag sei mit erhöhtem Rückreiseverkehr zu rechnen.

Erfahrungsgemäss setze der Osterverkehr bereits am frühen Mittwochnachmittag vor den Feiertagen ein. Ab diesem Zeitpunkt sowie an Gründonnerstag und Karfreitag müssten Reisende mit Zeitverlust und Wartezeiten rechnen, insbesondere vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels.

Für die Mitnahme des Velos auf dem Zug gelte für alle Züge durch den Gotthard-Basistunnel und entlang des Jurasüdfusses eine Reservationspflicht. Auf den anderen Intercity-Linien gelte diese von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen. Die SBB bieten über das Osterwochenende zusätzliche Veloplätze an.

Insbesondere am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag sei mit sehr hohen Passagierzahlen zu rechnen, teilten die SBB am Donnerstag mit. Diverse Regelzüge würden mit zusätzlichen Wagen oder Zugseinheiten verlängert, darunter auch EuroCity-Züge, die bis nach Italien verkehren.

An Ostern rechnen das Bundesamt für Strassen (Astra) und die SBB und mit vielen Reisenden. Das Bahnunternehmen bietet deshalb 31'000 zusätzliche Sitzplätze und 24 Extrazüge von der Deutschschweiz ins Tessin und zurück an.

Auf der Strecke zwischen Zürich und München verkehren bald alle Züge mit schnelleren Fahrzeiten. Das hält die Fernbus-Konkurrenz nicht davon ab, ein neues Angebot im Zweistundentakt zu lancieren.

Der Pinkbus leistet, was die Bahn nicht kann: einen umsteigefreien Zweistundentakt zwischen Zürich und München und umgekehrt. Die Firma bietet seit Freitag bis zu 76 Fahrten pro Woche auf dieser Strecke an. Tickets gibt es für einen Weg ab umgerechnet 16 Franken, einen Zwischenhalt gibt es nicht. Die Fahrzeit wird mit 3 Stunden und 40 Minuten angegeben. Die Bahn legt die Strecke auf der schnellsten Verbindung in dreieinhalb Stunden zurück.