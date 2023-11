Gesundheitskosten dürften stärker steigen als erwartet

Gemessen am Bruttoinlandprodukt dürften die Ausgaben für Gesundheit 2022 bis 2025 durchschnittlich rund 11,5 Prozent betragen. In den zehn Jahren zuvor waren es 10,9 Prozent, von 2002 bis 2011 weniger als 10 Prozent.

Die KOF erwartet in diesem Jahr Gesundheitsausgaben in der Höhe von 92 Milliarden Franken, 2024 sollen diese 95,3 Milliarden betragen, 2025 schon 98,4 Milliarden. 2022 waren es noch 88,4 Milliarden Franken.

Besonders stark steigen gemäss KOF die Bereiche Prävention, Verwaltung und Rehabilitation. In der Langzeitpflege oder den unterstützenden Dienstleistungen sagt die Studie unterdurchschnittliche Kostensteigerungen voraus.

Für 2024 rechnet die KOF mit einem Wachstum von 3,6 Prozent und für 2025 mit 3,2 Prozent, wie die am Dienstag publizierte Prognose zeigt. Im vergangenen Jahr hatte die Forschungsstelle noch mit einem um 0,5 Prozent tieferen Wachstum für die nächsten Jahre gerechnet.

Die Zahlen der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) zeigten, dass der Prämienaufschlag der letzten beiden Jahre weit über dem Anstieg der Gesundheitskosten lag, teilte Comparis am Dienstag mit.

Im laufenden Jahr dürften die Gesundheitsausgaben in der Schweiz um 4,1 Prozent wachsen. Der Vergleichsdienst Comparis kritisiert, dass die Prämien zuletzt stärker angestiegen seien als die Gesundheitskosten.

Polarlichter sind am Sonntagabend erneut in der Schweiz gesichtet worden. Das farbenprächtige Naturschauspiel wurde auch in der Nacht auf Montag erwartet – zumindest dort, wo der Himmel klar war, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte.