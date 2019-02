Schweizer sind Pillenschlucker: Die Hälfte der Bevölkerung greift wöchentlich zu Medis

Vierfachmörder Thomas N. ist mit dem Urteil nicht einverstanden – und legt Beschwerde ein

Thomas N., der Vierfachmörder von Rupperswil, zieht das Urteil des Aargauer Obergerichts an das Bundesgericht weiter. Er ficht es in einem Punkt an: Der 35-Jährige fordert für sich eine vollzugsbegleitende ambulante Massnahme.

Dabei handelt es sich um eine Psychotherapie im Gefängnis, die meist aus wöchentlichen Sitzungen besteht. Seine Pflichtverteidigerin Renate Senn bestätigt die Beschwerde auf Anfrage und erklärt: «Er will an sich arbeiten und sich bemühen, seine Tat aufzuarbeiten.»

In ihrem Plädoyer vor dem Obergericht im Dezember hatte sie plädiert, ein therapiefähiger Mensch solle die Möglichkeit einer Therapie erhalten: «Das ist keine Kuscheljustiz, sondern das Kennzeichen einer fortschrittlichen …