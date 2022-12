In zwei Gemeinden hat das Deutsch das Rätoromanische abgelöst

Die Zahl der deutsch sprechenden Menschen in den traditionell rätoromanischen Gemeinden Graubündens nehme seit Beginn der Zählungen im Jahr 1860 in den touristischen Gemeinen zu, schreibt das BFS weiter. So hätten die Oberengadiner Tourismusorte bereits um 1888 und die Gemeinden im Domleschg um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert von der rätoromanischen zur deutschen Schweiz gewechselt.

Das Rätoromanische hat geographisch an Grösse eingebüsst. Die beiden Bündner Gemeinden Surses und Muntogna da Schons werden nicht mehr der rätoromanischen, sondern der deutschen Schweiz zugeordnet, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag bekannt gab.

Lawrow: Ukraine will NATO in den Krieg ziehen +++ Weiter Kämpfe in Bachmut

Eurocity Zürich-München als Pannenshow: Züge werden aus Fahrplan gestrichen

Die SBB kriegen ihre Eurocity-Verbindung von Zürich nach München nicht in den Griff. Darunter leiden auch Pendlerinnen und Pendler innerhalb der Schweiz. Dabei wäre Bahnfahren ins Ausland derzeit so gefragt wie selten.

Der Eurocity 98 ist ein perfekter Zug: Um 16.52 Uhr fährt er in München los, um 20.27 Uhr kommt er in Zürich an. Damit ist er sowohl für Geschäftsreisende als auch für Touristinnen und Touristen interessant. In den modernen Zügen lässt sich arbeiten oder im Speisewagen das Abendessen geniessen – und nach dreieinhalb Stunden ist das Ziel erreicht. So weit die Theorie.