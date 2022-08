Das Netz rätselt über Lichter am Schweizer Nachthimmel – es sind Elon Musks Satelliten

Am Samstagabend rätselten viele Menschen über ein ungewohntes Bild am Nachthimmel. In diversen Ländern Europas – auch in der Schweiz – tauchte plötzlich eine Lichterkette auf, welche sich in zügigem Tempo in Richtung Süden bewegte. Viele Leute nahmen das Phänomen auf und fragten sich danach auf Social Media, was sie gerade gesehen hatten.

Dabei handelt es sich aber nicht um ein natürliches Phänomen. Die Lichterkette ist eine Reihe von Starlink-Satelliten, welche zu SpaceX gehören – einem Unternehmen von Milliardär Elon Musk. Dieses sendet immer wieder Satelliten ins All ab, von wo aus sie die Erde mit Internet versorgen sollen.

Profitieren sollen vor allem Orte, wo die Verbindung sonst nur schwer zu gewährleisten ist. Zuletzt war das Starlink-Satellitennetz etwa in den Medien, weil sie der Ukraine Zugang zum Internet ermöglicht und damit eine wichtige Rolle in der Verteidigung gegen Russland spielen.

Dass solche Satelliten auch über die Schweiz fliegen, ist derweil nichts Neues. Dass sich am Samstag so viele Leute über das Phänomen wunderten, liegt wohl in erster Linie am guten Wetter. Der an vielen Orten wolkenlose Himmel ermöglichte eine besonders gute Sicht auf die Lichterkette. (dab)