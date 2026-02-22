jubeln über Olympiagold. Das Team vonbezwingtim Final mit 9:6. Im neunten End leisteten sich die sonst so überzeugend spielenden Briten einige Fehler zu viel und Kanada zog mit einem Dreierhaus entscheidend davon.Die Kanadier waren insbesondere zu Beginn des Curling-Turniers in den Schlagzeilen. In einem Vorrundenspiel warf Schwedens Oskar Eriksson dem Kanadier Marc Kennedy vor, den Stein bei der Abgabe am Marmor zu berühren. Gemäss Regeln wäre das nicht erlaubt. Kennedy wiedersprach den Vorwürfen lauthals und auch unwirsch – obwohl TV-Bilder die Marmor-Berührung zeigten. (abu)