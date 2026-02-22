wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Olympiaticker

Olympia 2026 News: Vogt verkürzt Rückstand auf Bronze im Viererbob

SRF 2 - HD - Live

Olympiaticker

Vogt und Schweiz I fahren im Viererbob zu Bronze!

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina laufen seit dem 6. Februar. Bis am Sonntag geht es in den letzten von total 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
22.02.2026, 12:5622.02.2026, 12:56
Schicke uns deinen Input
avatar
Vogt gewinnt im Vierer Bronze
Michael Vogt gewinnt als erster Schweizer seit 20 Jahren eine Viererbob-Medaille. Im letzten Lauf fing er Adam Ammour aus Deutschland noch ab und machte aus einem Rückstand von neun Hundersteln einen Vorsprung von vier Hundertstel.

Schweiz I mit Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou Ndiaye und Mario Aeberhard holte die Bronzemedaille. Gold und Silber ging an Deutschland mit den Piloten Johannes Lochner und Francesco Friedrich. (ram)

* folgt mehr *
Mamma mia!
Nadja Kälin gewinnt tatsächlich die Bronzemedaille! Alles zu ihrem Coup findest du hier:
Nadja Kälin schreibt ein Langlauf-Märchen und gewinnt Bronze über 50 km!
Wo kommt die Polin her?
Aus fünf Läuferinnen um Bronze sind sechs geworden. Von hinten hat Eliza Rucka-Michalek aus Polen zu Nadja Kälin und Co. aufgeschlossen. Noch rund drei Kilometer dauert das Rennen über 50 km für diese Läuferinnen. Bald im Ziel ist Ebba Andersson als neue Olympiasiegerin. (ram)
Kälin immer noch top
Die Langläuferinnen haben das letzte Fünftel des 50-km-Rennens in Angriff genommen. Gold scheint für die Schwedin Ebba Andersson reserviert zu sein, Silber für Heidi Weng aus Norwegen, die eine Minute zurück liegt.

Spannend wird etwa fünf Minuten hinter Andersson der Kampf um Bronze. Fünf Athletinnen laufen gemeinsam in einer Gruppe – und mit der Engadinerin Nadja Kälin (Startnummer 13) befindet sich eine Schweizerin darunter. Ihre Widersacherinnen sind Kerttu Niskanen (FIN), Teresa Stadlober (AUT), Jessie Diggins (USA) und Kristin Fosnaes (NOR). (ram)
Andersson jetzt solo voraus
Bei der Zwischenzeit nach 34,2 Kilometern führt Ebba Andersson mit 19 Sekunden Vorsprung auf Heidi Weng. Läuft die Schwedin solo zum Sieg über 50 Kilometer?

Dahinter mischt Nadja Kälin weiterhin mit im Kampf um Bronze. Die Engadinerin läuft in einer fünf Frau starken Gruppe, die dreieinhalb Minuten hinter Andersson liegt. (ram)
Kälin zeigt ein starkes Rennen
Nadja Kälin kann über 50 Kilometer an ihre starken Olympia-Leistungen anknüpfen. Nach 27 Kilometer belegt die Schweizerin Rang 5. Im Windschatten der Amerikanerin Jessie Diggins hat Kälin zur drittklassierten Teresa Stadlober aus Österreich aufgeschlossen.

An der Spitze laufen nach wie vor Ebba Andersson und Heidi Weng. Die Schwedin und die Norwegerin haben eineinhalb Minuten Vorsprung auf ein Quintett mit Kälin. (ram)
Vogt setzt Ammour unter Druck
Michael Vogt ist der 3. Lauf der Viererbob-Konkurrenz sehr gut geglückt. Der Schweizer machte drei Hundertstel auf den Deutschen Adam Ammour gut. Vogt liegt vor dem letzten Durchgang (ab 12.15 Uhr) noch neun Hundertstel hinter der Bronzemedaille.

Der führende Deutsche Johannes Lochner hat seinen Vorsprung auf Landsmann Francesco Friedrich auf 48 Hundertstel leicht ausgebaut. Ammour liegt 92 Hundertstel zurück. Der zweitbeste Schweizer, Cédric Follador belegt mit einem Rückstand von 1,23 Sekunden Rang 6. (ram)
Mitfavoritin gibt Fünfziger auf
Die Norwegerin Astrid Slind ist aus dem Rennen über 50 Kilometer ausgestiegen. Womöglich war auch sie gesundheitlich angeschlagen.

Vorne hat sich ein Duo abgesetzt: Heidi Weng aus Norwegen und Ebba Andersson aus Schweden. Derzeit Dritte ist nach einem Fünftel der Distanz Teresa Stadlober aus Österreich (+17 Sekunden). Nadja Kälin belegt aktuell Rang 9. (ram)
Start zum Fünfziger der Frauen
Das letzte Langlauf-Rennen ist eine Premiere: Erstmals laufen die Frauen über 50 Kilometer, in der Vergangenheit mussten sie noch 30 Kilometer bewältigen. Im Zuge der Gleichberechtigung wurde die Distanz an jene der Männer angeglichen.

Topfavoritin Frida Karlsson fehlt: Die Schwedin ist krank. Auch ihre Teamkollegin Jonna Sundling fehlt am Start. Das gibt anderen die Chance – die Schweizerin Nadja Kälin schielt auf ein nächstes Top-Resultat. (ram)
Hockey-Heldin trägt Schweizer Fahne
Alina Müller wird an der Schlussfeier, an der lediglich 33 Athletinnen und Athleten teilnehmen werden, die Schweizer Fahne tragen. Die Eishockeyspielerin schoss im Bronzespiel gegen Schweden das Siegtor in der Verlängerung.

Die Eröffnungsfeier hatten die Schweizer Eishockeyanerinnen verpasst. Wegen eines Norovirus-Falls im Team nahmen alle Spielerinnen als Vorsichtsmassnahme nicht an der Feier teil. An der Eröffnungsfeier waren Fanny Smith und Nino Niederreiter die Schweizer Fahnenträger. (ram/sda)
Diplome für Hasler/Pasternack und Annen/Kora
Melanie Hasler und Nadja Pasternack schaffen den Vorstoss in die Medaillenränge am zweiten Tag des Zweierbob-Wettkampfs nicht mehr. Als Sechste sichern sie sich ein Olympia-Diplom - wie auch Debora Annen und Salomé Kora, die noch auf den 7. Platz klettern.

An der Spitze feierten die Deutschen einen Doppelsieg durch Laura Nolte/Deborah Levi und Lisa Buckwitz/Neele Schuten. Bronze ging an die Amerikanerinnen Kaillie Armbruster Humphries/Jasmine Jones. Nolte hatte schon 2022 in Peking triumphiert. (abu/sda)


Kanadas Stups-Curler holen Gold
Kanadas Curler jubeln über Olympiagold. Das Team von Skip Brad Jacobs bezwingt Grossbritannien im Final mit 9:6. Im neunten End leisteten sich die sonst so überzeugend spielenden Briten einige Fehler zu viel und Kanada zog mit einem Dreierhaus entscheidend davon.

Die Kanadier waren insbesondere zu Beginn des Curling-Turniers in den Schlagzeilen. In einem Vorrundenspiel warf Schwedens Oskar Eriksson dem Kanadier Marc Kennedy vor, den Stein bei der Abgabe am Marmor zu berühren. Gemäss Regeln wäre das nicht erlaubt. Kennedy wiedersprach den Vorwürfen lauthals und auch unwirsch – obwohl TV-Bilder die Marmor-Berührung zeigten. (abu)
Plötzlich sind die kanadischen Curler die Bösen – die besten Memes zum Skandal
Schweizer Biathletinnen verfehlen Top 20
Die Französin Océane Michelon gewinnt zum Abschluss der Biathlon-Wettkämpfe den Massenstart über 12,5 km. Die 23-Jährige lief nach dem letzten Schiessen von Platz 4 an die Spitze. Silber ging an Landsfrau Julia Simon, Bronze an die überraschende Tereza Vobornikova aus Tschechien.

Amy Baserga hatte als Nummer 14 im Weltcup-Zwischenklassement einen Fixplatz im Feld der Top 30 auf sicher, Lea Meier qualifizierte sich über die Resultate in Antholz. Sie liefen auf die Ränge 21 (Baserga) und 24. (ram/sda)
Influencer stolziert als «Olympiasieger» durch Mailand
Du willst einmal im Leben ein Star sein? Dann bastel dir eine Goldmedaille, zieh dir eine Team-Jacke an und laufe durch eine Olympiastadt:

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

1 / 99
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Livio Wenger ist untröstlich: Der Schweizer Eisschnellläufer wollte eine Medaille und stürzte schon im Halbfinal. Aus der Traum!
quelle: keystone / salvatore di nolfi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Simon Ammann nicht dabei – 175 Schweizer SportlerInnen reisen für Olympia nach Italien
Mehr zu Olympia 2026: