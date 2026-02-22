Michael Vogt gewinnt als erster Schweizer seit 20 Jahren eine Viererbob-Medaille. Im letzten Lauf fing er Adam Ammour aus Deutschland noch ab und machte aus einem Rückstand von neun Hundersteln einen Vorsprung von vier Hundertstel.
Schweiz I mit Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou Ndiaye und Mario Aeberhard holte die Bronzemedaille. Gold und Silber ging an Deutschland mit den Piloten Johannes Lochner und Francesco Friedrich. (ram)
