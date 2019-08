Schweiz

22-Jähriger attackiert Bruder und Eltern



Bild: KEYSTONE

Am frühen Sonntagmorgen hat ein junger Mann seine Eltern und seinen Bruder angegriffen und teilweise schwer verletzt.

Heute Sonntag attackierte ein junger Mann in Trimbach SO seine Familie. Gegen sechs Uhr morgens ging der Notruf des Vaters des Angreifers ein, sein Sohn habe ihn, seinen Bruder und die Mutter angegriffen. Die schwer verletzte Mutter wurde in ein Spital geflogen.

Der mutmassliche Täter, ein 22-jähriger Italiener, hatte das Haus beim Eintreffen der Patrouille bereits verlassen. Es wurde umgehend eine Suche eingeleitet. Wie die Polizei mitteilt, konnte sie den Mann schliesslich am Bahnhof Olten anhalten und vorläufig festnehmen.

Die Polizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn die Abklärungen zu den Hintergründen und zum Ablauf der Tat aufgenommen. Es sei derzeit unklar, weshalb es zum Angriff kam. (kün)

