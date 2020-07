Lebensmittelkonzern Lekkerland stellt Betrieb ein – 140 Mitarbeiter verlieren ihre Stelle

Über diesen Skandal schweigt Günther Jauch bis heute

Erinnerst du dich noch an Michael Born? Den Filmfälscher? Günther Jauch stolperte in seiner Tätigkeit für das RTL-Magazin «stern TV» über dessen Betrugsskandal – und hüllt sich seitdem in einen Mantel des Schweigens.

«Zum Glück vergessen wir ja auch eine ganze Menge» urteilte Günther Jauch 2010 für die 20-jährige «stern TV»-Jubiläumssendung beim Blick in die Vergangenheit. Die Born-Affäre der Neunziger war nicht gemeint. Sie wurde jahrelang ausgespart, konsequent. Weder in der Sendung «20 Jahre stern TV» noch in der Jubiläumsausgabe fünf Jahre später wurde über den Filmfälscher Michael Born und den vielleicht grössten deutschen TV-Betrugsskandal gesprochen. Jauch und Born – diese …