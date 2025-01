Nach Schlägerei in Badener Club: Täter stellen sich

In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2024 kam es im Club Nordportal in Baden zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung unter mehreren Beteiligten.

Insgesamt drei Personen gingen bei dieser Streitigkeit auf einen einzelnen Mann los. Er wurde dabei mehrfach geschlagen und erlitt Verletzungen im Kopfbereich.

Die Öffentlichkeitsfahndung der Staatsanwaltschaft Baden verlief erfolgreich. Die beiden Beschuldigten haben sich gemeldet, nachdem die Staatsanwaltschaft am Montag verpixelte Fahndungsfotos veröffentlicht hatte.

Die Tat

Der Streit ereignete sich in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 2024 gegen 02.30 Uhr morgens auf der Tanzfläche im Club Nordportal in Baden. Innerhalb weniger Minuten gerieten zwei Männer aneinander. Augenblicke später eilten zwei weitere Personen herbei und schlugen das Opfer in den Oberkörper und in sein Gesicht. Durch das darauffolgende Vorgehen erlitt das Opfer offene Verletzungen im Gesicht und taumelte zu Boden. Das anschliessend einschreitende Sicherheitspersonal trennte die Kontrahenten und entschärfte die Situation.

