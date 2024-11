Der Aargauer SVP-Grossrat Christian Glur wird in den Nationalrat nachrücken. Bild: glur-christian.ch

Aargauer SVP-Politiker Christian Glur rückt in den Nationalrat nach

Mehr «Schweiz»

Der Aargauer SVP-Grossrat Christian Glur wird in den Nationalrat nachrücken. Der 49-jährige Meisterlandwirt aus dem Bezirk Zofingen ersetzt SVP-Nationalrätin Martina Bircher, die im Oktober in die Aargauer Kantonsregierung gewählt wurde.

Glur habe die Nichtannahme seiner Wahl als Grossrat für die Amtsperiode 2025/2028 erklärt, hiess es in der am Freitag publizierten Botschaft des Regierungsrats zur Erneuerungswahl des Kantonsparlaments. Glur war erstmals 2009 in den Grossen Rat gewählt worden.

Bei der Nationalratswahl im Herbst 2023 eroberte Glur aus Glashütten den ersten Ersatzplatz auf der SVP-Liste. Bereits sein Vater, Walter Glur, gehörte dem Nationalrat an, und zwar in den Jahren 1999 bis 2011. Die SVP hält derzeit sieben der insgesamt 16 Aargauer Sitze in der grossen Kammer. Die Partei gewann 2023 einen zusätzlichen Sitz. (sda)