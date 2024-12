Im Kanton Aargau machen Terrordrohungen per Mail die Runde. Bild: Shutterstock

Im Kanton Aargau sind Terrordrohungen per Mail unterwegs

Eine unbekannte Täterschaft hat in den vergangenen Wochen per E-Mail Terrordrohungen gegen mehrere Unternehmen im Kanton Aargau verschickt. Ein Motiv für die offensichtlich haltlosen Drohungen ist laut Polizei noch nicht erkennbar. Die Polizei ermittelt.

Die per E-Mail verschickten Drohnachrichten richteten sich gegen mehrere Unternehmen in verschiedenen Gemeinden des Bezirks Baden, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Auch aus Suhr und Oftringen seien Nachrichten der gleichen Art gemeldet worden.

In Drohnachrichten werden Namen genannt

Den betroffenen Unternehmen sei mit einem Terroranschlag gedroht worden, sollten sie ihre Geschäft nicht schliessen, hiess es. In den Drohnachrichten seien Namen von angeblich beteiligten Personen genannt worden.

Die Kantonspolizei hat in allen Fällen Ermittlungen aufgenommen. Bei Erhalt einer solchen E-Mail empfiehlt die Polizei, die Nachricht nicht zu löschen. Man solle die Polizei verständigen. (sda)