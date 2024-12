Terrorismus: IS-Anhänger aus Hessen und Baden-Württemberg festgenommen

Am 9. Dezember wurden die Männer bereits einem Haftrichter in Karlsruhe vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Laut Behörden bestand zu keinem Zeitpunkt eine direkte Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Beteiligten dauern an.

Die Verdächtigen sind ein Brüderpaar (15 und 20 Jahre alt) aus Mannheim und ein 22-jähriger Mann aus dem Hochtaunuskreis in Hessen. Den Brüdern wird vorgeworfen, Anhänger des sogenannten «Islamischer Staats» (IS) zu sein.

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva liess sich am Montagabend in São Paulo am Gehirn operieren. Dies teilte die brasilianische Regierung laut der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag mit.