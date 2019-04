Überraschung im Aargau: Regierungsrätin tritt aus der SVP aus

Koks im Bundeshaus und Puff mit Regierungsrätin: SVP Aargau sieht Rot(h)

Die SVP Aargau wandelt sich von der Vorzeige- zur Problempartei. Ein Nationalrat kauft Kokain und trägt Falschgeld mit sich herum, und mit der eigenen Regierungsrätin liefert sie sich eine Schlammschlacht.

Wie der Aargau, so die Schweiz. Lange galt der zusammengewürfelte Mittellandkanton als eine Art politisches Abbild des gesamten Landes. Das war einmal. Der Aargau stimmt heute in der Regel rechts vom nationalen Durchschnitt, nicht nur bei emotionalen Themen wie Einbürgerungen und Asylpolitik. Was auch daran liegt, dass der Kanton kein «echtes» urbanes Zentrum besitzt.

Der Rechtsdrall äusserte sich auch im Aufstieg der kantonalen SVP. Sie belegt heute 7 der 16 Aargauer Sitze im Nationalrat, also …