Ausgeknallt: Aargauer Gemeinde verbietet privates Feuerwerk

Der Gemeinderat von Erlinsbach AG zieht einen Schlussstrich: Er hat einen Grundsatzentscheid gefällt und verbietet private Feuerwerke ausserhalb des Nationalfeiertags und des Jahreswechsels, wie die Aargauer Zeitung schreibt. Die Gemeinde zählt etwa 4500 Einwohner und liegt in der Nähe von Aarau.

Feuerwerke wird es in Erlinsbach AG nur noch am 1. August und an Silvester geben. Bild: keystone