Aargauer Kantonsparlament will eine Seilbahn über den Rhein

September 11, 2023, Laufenburg, Aargau, Switzerland: Rhine river, which is the border between Germany and Switzerland seen from the German side in Laufenburg. Laufenburg is a town in Aargau canton, Sw ...
Der Rhein ist die Grenze zwischen dem deutschen Bad Säckingen und dem Aargau. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

26.08.2025, 14:5426.08.2025, 14:54
Der Aargauer Grosse Rat will die Idee einer Seilbahn über den Rhein prüfen. Er hat am Dienstag ein entsprechendes Postulat stillschweigend an die Regierung überwiesen.

Konkret soll untersucht werden, ob eine Hochseilbahn zwischen Bad Säckingen D und Laufenburg zur Erschliessung des Sisslerfelds beitragen könnte. Das Gebiet ist die grösste Arbeitszonenresersve im Kanton Aargau und bietet Platz für rund 10'000 Arbeitsplätze.

Der Regierungsrat hatte in seiner schriftlichen Stellungnahme betont, dass eine Seilbahn zwar einen Beitrag zu einer siedlungsverträglichen Mobilität leisten könnte, die Investitionskosten aber sehr hoch wären.

Eine Realisierung sei nur sinnvoll, wenn viele Pendlerinnen und Pendler sowie Grenzgängerinnen und Grenzgänger das Angebot nutzen würden. Voraussetzung dafür seien insbesondere ein konsequentes Parkraummanagement im Sisslerfeld und die Unterstützung der deutschen Seite, wo eine grosse Park+Rail-Anlage nötig wäre.

Im Rahmen eines Gesamtverkehrskonzepts will der Regierungsrat prüfen, ob eine Seilbahn gegenüber anderen Massnahmen – wie etwa dem Ausbau des Busangebots oder einer zusätzlichen S-Bahn-Haltestelle – tatsächlich eine mögliche Lösung darstellt. (sda)

