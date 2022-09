Wie hast du abgestimmt?

Am Wochenende ist es so weit: Der dritte Abstimmungssonntag des Jahres geht über die Bühne. Die vier Vorlagen sind so vielfältig wie umstritten. Wir wollen deshalb von euch wissen: Wie habt ihr abgestimmt? Seid ihr noch unentschlossen – geht ihr überhaupt abstimmen?

Gebt uns hier eure Voten durch!

Massentierhaltungsinitiative

Darum geht es: Die Initianten verlangen, dass Tiere in der Schweiz nur noch nach Bio-Standard 2018 gehalten werden dürfen. Darüber hinaus sollen nur noch Fleisch und Produkte mit tierischen Inhaltsstoffen in die Schweiz importiert werden dürfen, die diesen Vorschriften entsprechen. Für die Umstellung wird eine Übergangsfrist von maximal 25 Jahren vorgeschlagen.

Wie stimmst du bei der Massentierhaltungsinitiative? Ja Nein Ich bin noch unentschieden Ich gehe/kann nicht abstimmen

Mehrwertsteuer-Erhöhung zugunsten der AHV

Darum geht es: Über die Reform «AHV 21» wird mittels zwei separaten Vorlagen abgestimmt. In einem ersten Teil sollen die Mehrwertsteuersätze erhöht werden. Und zwar so:

Der Normalsteuersatz wird von 7,7 auf 8,1 Prozent erhöht.

Der reduzierte Satz steigt von 2,5 auf 2,6 Prozent.

Der Sondersatz steigt gleichermassen von 3,7 auf 3,8 Prozent.

Die resultierenden Zusatzeinnahmen sollen der AHV zugute kommen.

Wie stimmst du bei der Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der AHV? Ja Nein Ich weiss es noch nicht Ich gehe/kann nicht abstimmen

Frauenrentenalter und Flexibilisierung (AHV 21)

Darum geht es: Der zweite Teil der AHV-Reform bezieht sich auf das Frauenrentenalter. Dieses soll den Männern gleichgestellt und auf 65 Jahre festgelegt werden. Neu kann die Rente ausserdem im Alter zwischen 63 und 70 Jahren ab jedem beliebigen Monat bezogen werden. Bisher konnte man sich nur ein oder zwei Jahre früher pensionieren lassen.

Wie stimmst du bei der Erhöhung des Frauenrentenalters? Ja Nein Ich bin noch unentschieden Ich gehe/kann nicht abstimmen

Teilabschaffung der Verrechnungssteuer

Darum geht es: Die Verrechnungssteuer wird auf Erträge aus gewissen Geldanlagen, schweizerischen Lotteriegewinnen und bestimmten Versicherungsleistungen erhoben. Nun will der Bund einen Teil dieser Abgaben – denjenigen auf Schweizer Obligationen – abschaffen.