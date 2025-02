Das war die teuerste Abstimmung des letzten Jahres – und so viel Geld wurde ausgegeben

An zweiter Stelle platzierte sich die angenommene 13. AHV-Rente. Dafür gaben die Befürworter rund 3,0 Millionen Franken aus, die Gegner rund 4,0 Millionen. An dritter Stelle folgt die abgelehnte Biodiversitätsinitiative mit rund 4,1 Millionen Franken für die Ja-Kampagne und rund 1,6 Millionen für ein Nein.

Auch die Gegner sparten nicht bei ihrer Kampagne: Sie gaben am Ende 4,51 Millionen Franken im Kampf gegen den Autobahn-Ausbau aus. Budgetiert waren lediglich 2,74 Millionen. Das Geld dafür kam mehrheitlich vom VCS mit 3,06 Millionen Franken. Weitere Beträge kamen von der SP und den Grünen, Greenpeace und der Organisation Umverkehr.

Die Befürworterinnen des Nationalstrassenausbaus setzten insgesamt 5,22 Millionen Franken ein, wie die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) am Freitag mitteilte. Budgetiert waren 4,62 Millionen.

Die Gegnerinnen und Befürworter des Autobahnausbaus haben für ihren Abstimmungskampf von allen Kampagnen im letzten Jahr am meisten ausgegeben. Zusammen investierten sie knapp zehn Millionen Franken. Das war deutlich mehr als ursprünglich budgetiert.

