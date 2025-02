Abstimmung in Zahlen: Das waren die schnellsten, schludrigsten und extremsten Gemeinden

Die erste Abstimmung des Jahres ist durch, die Umweltverantwortungsinitiative war wie erwartet chancenlos an der Urne. Doch wie hat sich das in den einzelnen Gemeinden niedergeschlagen? Wir haben die interessantesten Zahlen herausgesucht:

Das Schlussresultat

Es ist eine klare Sache. 69,8 Prozent der Stimmberechtigten haben die Umweltverantwortungsinitiative abgelehnt. Nur 30,2 Prozent legten ein Ja an der Urne ein.

Umweltverantwortungs­initiative Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat 30,2% Ja 69,8% Nein 0 Stände 23 Stände Gemeinden

Kantone Gemeinde

Die Stimmbeteiligung

Die Stimmbeteiligung war an diesem Sonntag eher tief. Sie lag bei 36,7 Prozent.

Die Schnellsten

In Eglisau hatte man es heute besonders eilig. Bild: Axpo

Die schnellste Gemeinde kommt für einmal nicht aus dem Aargau, sondern aus dem Kanton Zürich. Die Gemeinde Eglisau publizierte bereits vor halb 12 ihre Ergebnisse.

Die Langsamsten

Liess sich heute etwas mehr Zeit: Die Stadt Zürich. Bild: shutterstock

Am langsamsten war heute die Stadt Zürich. Erst kurz nach 16 Uhr lagen die definitiven Ergebnisse aus allen Kreisen der Stadt vor.

Die Extremsten

Am meisten Zustimmung erhielt die Umweltverantwortungsinitiative in Lajoux im Jura. Etwas über 60 Prozent stimmten dort mit Ja (110 Ja vs. 73 Nein). Die höchste Ablehnung erfuhr die Vorlage in Riemenstalden im Kanton Schwyz. Dort stimmten alle 27 Bewohner mit Ja.

Die Schludrigsten

Der Titel der schludrigsten Gemeinde geht nach Bern. Bild: Shutterstock

Dieser Titel geht heute nach Bern, nämlich an die Gemeinde Rumendingen. Hier waren heute 4 Stimmen ungültig, bei 32 gültigen. Das entspricht einem Anteil von rund 11 Prozent.

Die Engagiertesten

511 Personen haben in Buchberg abgestimmt, das sind rund 73 Prozent aller Stimmberechtigten. Bild: Shutterstock

In Buchberg in Schaffhausen haben heute rund 73 Prozent der Stimmberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind 511 Personen.

Die tiefste Beteiligung hatte Schübelbach im Kanton Schwyz. Dort gaben 1044 Personen ihre Stimme ab, das sind rund 19 Prozent.

