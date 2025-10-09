bedeckt12°
DE | FR
burger
Schweiz
AKW

Fehlhandlung löste Reaktorschnellabschaltung AKW Leibstadt aus

Noch liefert das AKW Leibstadt Strom für Schweizer Haushalte, doch wie lange?
Die Fehlhandlung erfolgte während des routinemässigen Systemfunktionstests der Neutronenflussmessung.Bild: Claudio Thoma

Das war der Grund für die Reaktorschnellabschaltung beim AKW Leibstadt

09.10.2025, 09:5509.10.2025, 09:55

Die Fehlhandlung eines Operateurs hat im AKW Leibstadt AG Ende Mai während des Wiederanfahrens der Anlage nach der Revision eine ungeplanten Reaktorschnellabschaltung ausgelöst. Zu diesem Schluss kommt die Aufsichtsbehörde Ensi in der Analyse des Vorkommnisses.

Die Fehlhandlung erfolgte während des routinemässigen Systemfunktionstests der Neutronenflussmessung, wie das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) am Donnerstag auf seiner Webseite mitteilte. Zur Schnellabschaltung kam es am 29. Mai um 23.34 Uhr.

Die Anlage stand zu diesem Zeitpunkt gemäss Ensi bei einer Reaktorleistung von 80 Prozent. Nach dem Auslösen der Abschaltung sei es innert Sekunden zum Turbinenschnellschluss gekommen. «Die Anlage reagierte somit auslegungsgemäss», hält das Ensi fest. Die sicherheitstechnische und die radiologische Bedeutung des Vorkommnisses sei gering gewesen.

Nach Verifizierung der ausgelösten Reaktorschnellabschaltung und dem Abarbeiten der Betriebsanweisungen sei die Anlage am 30. Mai wieder angefahren worden. Als Konsequenz des Ereignisses will der AKW-Betreiber die Betriebsvorschriften und das Testbriefing für die Operateure überarbeiten.

Das Ensi schätzt dies nach eigenen Angaben als sinnvoll ein und fordert ein erweitertes Konzept zur Schulung des zugelassenen Betriebspersonals zum Thema Einflüsse auf die Entscheidungsfindung und Informationsverarbeitung. (sda)

Mehr zum Thema AKW:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
2
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
3
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
4
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
5
Das wahre Grauen hinter der Serie «Monster»: Das war Ed Gein
Meistkommentiert
1
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
2
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
3
Belastung «sehr hoch» – jetzt bekommt die Gemeinde Birsfelden die Bussenflut zu spüren
4
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
«Keine Krone» aus Tschechien für Waffen für Ukraine
2
Netanjahu reagiert erleichtert auf angekündigte Geisel-Freilassung
3
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
4
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
5
Trump am Freitag zu Gesundheits-Check +++ Bürgermeister von Chicago nennt Trump «instabil»
Armee soll im Weltall Informationen sammeln
Die Armee soll künftig im Weltall für die eigene Truppe Informationen sammeln. Dafür wird gemäss dem Bundesrat ab dem 1. Januar 2026 ein neues Kompetenzzentrum Weltraum innerhalb der Luftwaffe geschaffen.
Zur Story