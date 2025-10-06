bedeckt10°
Block 2 des AKW Beznau in Döttingen Aargau produziert nach wieder Storm

Block 2 des AKW Beznau produziert wieder Storm

06.10.2025, 10:3006.10.2025, 10:30

Der Block 2 des AKW Beznau in Döttingen AG ist nach der Revision wieder am Netz. Wie der Energiekonzern Axpo als Betreiber mitteilte, wurde der Reaktor nach der Freigabe durch die Aufsichtsbehörde Ensi am Wochenende ans Netz gebracht.

Das AKW Beznau darf Kühlwasser künftig nur noch in die Aare leiten, wenn deren Temperatur unter 25 Grad liegt. (Archivbild)
Seit Anfang August 2025 war der zweite Block des AKW nicht am Netz. Bild: KEYSTONE

Während der Revision seit Anfang August standen Instandhaltungsarbeiten, wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen im Zentrum, wie Axpo am Montag weiter mitteilte.

Wie üblich seien integrale Systemtests durchgeführt worden. Von den insgesamt 121 Brennelementen seien 20 durch neue ersetzt und in den Reaktorkern eingesetzt worden.

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) teilte zuvor mit, aufgrund der Befunde an Stahlproben der Speisewasserbehälter des Blocks 1 seien die Schweissnähte der beiden Speisewasserbehälter des Blocks 2 umfangreichen Prüfungen unterzogen worden. Wo nötig, wurden bruchmechanische Berechnungen erstellt, die das Ensi nach eigenen Angaben akzeptierte. (sda)

Imark wirbt für AKWs
Video: srf
