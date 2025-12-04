Hochnebel
Schweiz: Arbeitslosenquote bleibt im November bei 2,9 Prozent

04.12.2025, 10:1804.12.2025, 10:18

In der Schweiz ist die Zahl der Arbeitslosen im November weiter angestiegen. Dennoch blieb die Arbeitslosenquote unverändert 2,9 Prozent. Um saisonale Faktoren bereinigt verharrte sie bei 3,0 Prozent.

A collaborator of the government employment agency RAV in Suhr in the canton of Aargau, Switzerland, talks to a young unemployed person during a counseling session, pictured on May 15, 2009. (KEYSTONE ...
Die Zahl der Stellensuchende ging nach oben.Bild: KEYSTONE

Ende November waren insgesamt 138'860 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Das waren 3648 Menschen mehr als im Oktober.

Praktisch der ganze Anstieg ist laut dem Seco auf saisonale Effekte zurückzuführen. Denn saisonbereinigt nahm die Zahl der Arbeitslosen nur um 40 Personen zu.

Mehr Stellensuchende – weniger offene Stellen

Die Zahl der Stellensuchenden ging ebenfalls nach oben. Sie stieg gegenüber dem Oktober um 6188 auf 225'884 Stellensuchende. Die Stellensuchenden-Quote erhöhte sich in der Folge auf 4,8 Prozent von 4,7 Prozent im Vormonat.

Auf der anderen Seite trübte sich die Lage bei den offenen Stellen ein. Im November 2025 waren 32'670 offene Stellen bei den RAV gemeldet. Das ist ein markantes Minus von 6,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Jeweils zeitverzögert publiziert das Seco Daten zur Kurzarbeit: Ende August waren in der Schweiz 8592 Personen von Kurzarbeit betroffen. Das waren 3,5 Prozent mehr als im Juli. Die Anzahl der betroffenen Betriebsabteilungen kletterte um 10,1 Prozent auf 535. (sda/awp)

