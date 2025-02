Einigung beim Lohnschutz: Sozialpartner und Kantone finden sich

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat am Mittwoch den Auftrag erhalten, die detaillierte Ausgestaltung aller Massnahmen bis Ende März 2025 mit den Sozialpartnern und den Kantonen zu finalisieren. (rbu/sda)

Zu einer zweiten Kategorie gehören Massnahmen für die direkte Kompensation von Zugeständnissen an die EU, etwa die von acht Kalendertagen auf vier Arbeitstage verkürzte Voranmeldefrist für entsandte Betriebe.

Die Massnahmen im Inland lassen sich in drei Kategorien einteilen. Zur ersten gehören Massnahmen dort, wo mit Brüssel keine Einigung erzielt werden konnte. Darunter fällt etwa die Spesenregelung für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmer. Um hier eine Lösung zu finden, soll der innenpolitische Spielraum maximal ausgenutzt werden.

Die Sozialpartner und die Kantone haben sich beim Lohnschutz auf Massnahmen im Inland geeinigt. Von ihrer Verständigung, die unter Leitung von Wirtschaftsminister Guy Parmelin erzielt worden ist, hat der Bundesrat am Mittwoch Kenntnis genommen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die AfD landet erneut in Spendenaffäre – dahinter steckt Milliardär mit Wohnsitz in Zürich

Ein Funktionär der FPÖ spendierte der AfD eine Plakatkampagne für 2,35 Millionen Euro. Doch der Mann fungierte womöglich nur als Strohmann – das wäre illegal.

Wenige Tage vor der Bundestagswahl steht die AfD offenbar vor einer neuen Parteispendenaffäre. So berichten der «Spiegel» und der österreichische «Standard» über eine Werbekampagne im Wert von rund 2,35 Millionen Euro, die der frühere FPÖ-Funktionär Gerhard Dingler der in Teilen rechtsextremen Partei spendiert haben soll. Mit dem Geld sollen Wahlplakate in zahlreichen deutschen Städten finanziert worden sein.