wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Verletzte nach Armee-Ritualen – jetzt äussert sich der Bundesrat

Verletzte nach Armee-Ritualen – jetzt äussert sich der Bundesrat

Eine Beförderung von Rekruten zu Soldaten artete aus. Der Bundesrat verurteile erniedrigende und gefährliche Rituale, schreibt er in der Antwort auf eine Frage aus dem Nationalrat.
16.09.2025, 05:2416.09.2025, 05:24
Kari Kälin / ch media
Mehr «Schweiz»

So haben sich die Rekruten ihre Beförderung zu Soldaten kaum vorgestellt. Die Bilanz lautete: 22 Verletzte, ein Spitalnotfall und 14 Arztzeugnisse.

ZUR ARMEEBOTSCHAFT 2018, STELLEN WIR IHNEN HEUTE, 20. MAERZ 2018, FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Infantry recruits at foot drill on a green field, pictured on May 17, 2013, in the infantry re ...
Zum besonders schweren Vorfall kam es in Colombier NE. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Schuld daran trägt eine Kompaniekommandantin, welche Armeekader anfeuerte, bei der Zeremonie mit «Wut und Hass» auf die Soldaten einzuschlagen. Sie toleriere bis zu zwei gebrochene Schlüsselbeine, scherzte sie. CH Media hat den Vorfall, der sich am 6. April 2018 in der Kaserne in Colombier NE ereignete, publik gemacht.

Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte

Der Bundesrat findet diese Szenen gar nicht lustig. Er bedaure den Vorfall und lehne Rituale in der Armee in erniedrigenden oder gefährlichen Formen entschieden ab, hielt er am Montag in einer schriftlichen Antwort an den Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina fest. Das Departement Pfister schrieb, die Armee ahnde bekannte Vorfälle konsequent, führe aber keine Statistik über verbotene Rituale.

Die Militärjustiz hat die verantwortliche Kommandantin sowie 12 Offiziere für die Verfehlungen verurteilt. (aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
2
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
3
Lohnschere geht weiter auf: Novartis-Boss verdient 333 Mal so viel wie Mitarbeitende
4
«Hoffnung hat sich zerschlagen» – die Schweiz findet nicht aus der Wohnungskrise
5
USA: Diesmal werden die guten Engel verlieren
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump entsendet «Taskforce» nach Memphis +++ Erneut Tote bei US-Angriff auf Schiff
4
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
5
«Crazy Money in the Mountains» oder cleveres HCD-Management?
Schweizerin in Manila mit sechs Kilo Meth erwischt – ihr droht eine schwere Strafe
Eine Schweizerin ist am Flughafen Manila mit sechs Kilogramm Methamhetamin erwischt worden. Ihr droht eine langjährige Haftstrafe auf den Philippinen. Die Drogen haben einen Wert von über einer halben Million Franken.
Zur Story