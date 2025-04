Insgesamt gaben zwei Drittel der Befragten an, dass sie die F-35-Kampfjets gar nicht oder eher nicht mehr kaufen möchten. Bild: keystone

Zwei Drittel äussern sich in Umfrage gegen F-35-Beschaffung

Eine deutliche Mehrheit hat sich in einer Tamedia-Umfrage gegen den Kauf der US-amerikanischen F-35-Kampfflieger ausgesprochen. Ebenfalls eine Mehrheit – über alle Parteien hinweg – steht hinter den höheren Armeeausgaben.

Insgesamt gaben zwei Drittel der Befragten an, dass sie die F-35-Kampfjets gar nicht oder eher nicht mehr kaufen möchten. Dies geht aus der am Sonntag veröffentlichten Onlinebefragung des Forschungsinstituts Leewas bei 35'132 Personen durch. Sie wurde vor dem Zollentscheid von US-Präsident Donald Trump am 2. April durchgeführt.

42 Prozent wollen mehr Geld für die Armee ausgeben als vom Parlament geplant. Für 34 Prozent ist das geplante Budget genau richtig. Nur 18 Prozent der Befragten möchten weniger Geld für die Verteidigung.

Rund die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass die höheren Ausgaben der Armee durch Einsparungen finanziert werden sollen. Von ihnen sind drei Viertel der Ansicht, dass das beim Asylwesen geschehen soll, die Hälfte will weniger Geld für Entwicklungshilfe. (sda)