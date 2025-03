Die Abhängigkeit von den USA führt in Europa und der NATO zu Unsicherheiten. Bild: keystone

Europa und die NATO fürchten sich vor möglichem «Kill Switch» beim F-35

Die Schweiz und Europa sind in militärischen Angelegenheiten abhängig von den USA. In den letzten fünf Jahren haben sich die Waffenimporte aus Übersee als Reaktion auf den Ukraine-Krieg verdoppelt, wie ein neuer Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri zeigt.

Doch die Politik des US-Präsidenten Donald Trump sorgt nicht nur in der Schweiz für grosse Verunsicherung, auch in zahlreichen Nato-Staaten wird derzeit über amerikanische Waffen(-systeme) diskutiert.

So zum Beispiel in Deutschland. Unser nördlicher Nachbar hat – wie die Schweiz – in den USA mehrere Exemplare des hochmodernen Kampfjets F-35A bestellt.

Keine Beweise für einen «Kill Switch», aber...

In der Bundesrepublik geht nun die Angst wegen eines «Kill Swichtes» – sozusagen ein Ausschaltknopf, den die USA im Fall der Fälle betätigen könnten, umher. Dass es diesen «Kill Switch» tatsächlich gibt, ist allerdings umstritten, Beweise dafür gibt es keine. Verschiedene europäische Militär-Vertreter betonen jedenfalls, dass der F-35 autonom und unabhängig sei.

Aber auch wenn es keinen «Kill Switch» gibt, hätten die USA trotzdem Möglichkeiten, Einfluss auf die Nutzbarkeit des F-35 zu nehmen. Zum Beispiel, indem die US-Amerikaner kritische Unterstützung für Radarsysteme einstellen würden.

Auch in anderen Bereichen wie der Kommunikation, der elektronischen Kriegführung und der Munitionsversorgung ist Europa in hohem Masse abhängig von den USA, sagt Justin Bronk, ein leitender Militärwissenschafter aus Grossbritannien, gegenüber der «Finanical Times.» (ome)