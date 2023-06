Nach Unfall über Baar: Patrouille Suisse hebt wieder ab

Am Trainingsflug waren insgesamt sieben Flugzeuge des Typs Tiger F-5 beteiligt. Alle konnten nach dem Vorfall auf dem Militärflugplatz in Emmen LU landen. Die ursprünglich geplante Flugshow über dem Zugersee wurde abgesagt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten am Freitag an. (sda)

Am Donnerstag vor einer Woche hatten sich über Baar ZG zwei Maschinen der Patrouille Suisse touchiert. Sie befanden sich auf einem Trainingsflug für das Eidgenössische Jodlerfest in Zug. Die Flugzeugnase eines Jets brach nach der Berührung ab.

Die Patrouille Suisse nimmt nach dem Zwischenfall in der vergangenen Woche den Flugbetrieb schrittweise wieder auf. Die zuständigen Experten haben die F5-Tiger-Flugzeuge der Kunstflug-Staffel der Schweizer Luftwaffe dafür freigegeben. Ausgenommen sind jene beiden Jets, die sich am Donnerstag vor einer Woche über Baar ZG berührten.

